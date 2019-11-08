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Плачкова: доопрацьований урядом проект бюджету - документ з "мертвим майбутнім"

Новини » Політика     08.11.2019 - 13:22
Плачкова: доопрацьований урядом проект бюджету - документ з "мертвим майбутнім"
Фото: Тетяна Плачкова (zagittya.com.ua)

У ОПЗЖ прокоментували проект бюджету

Доопрацьований урядом проект бюджету – документ з "мертвим майбутнім". Про це заявила народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Тетяна Плачкова, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОПЗЖ.

"Коли, представляючи у вересні свій проект бюджету-2020, уряд виправдовувалося, що пропрацював всього два тижні, ми розуміли ... Коли нам обіцяли, що до другого читання буде представлений якісно інший документ, з урахуванням тверезих пропозицій, поданих, в тому числі, ОПЗЖ, ми сподівалися ... Марно", — зазначила вона.

Плачкова підкреслила, що в представленому 5 жовтня проекті немає реальних кроків ні до економічного зростання, ні до масштабних реформ, ні до приходу в країну інвестицій. При цьому залишився відкритим болюче питання про збільшення допомоги дітям і матерям.

"Проблему повернення диференційованого підходу до виплат при народженні дітей прем'єр просто обійшов. Хоча, починаючи з 2014 року, в доларовому еквіваленті сім'ї втратили від 60% до 90% виплат в залежності від кількості дітей", – заявила політик.

Також вона зазначила, що запропонований урядом проект консервує "енергетичну бідність" людей на тлі зниження обсягів субсидій і повзучого росту тарифів на комуналку. Але влада не просто не пропонує інструментів зниження цього навантаження і вирішення проблем комунальних боргів населення, а планує підняти до 20% планку, яку домогосподарства повинні будуть платити по комунальних платежах за свій рахунок.

"Такий антидержавний підхід фактично нівелює подальший розвиток України, може негативно вплинути на демографічну ситуацію в країні і посилити проблеми з масовою трудовою міграцією. Висновок один: запропонований проект держбюджету орієнтований не на Україну і написаний явно не для українців. Це ганебний документ з мертвими цифрами, мертвим зростанням економіки і мертвим майбутнім", – резюмувала Плачкова.

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