Плачет весь город. Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, чью жизнь забрала РФ

Во Львове проводят в последний путь семью Базилевичей - мать Евгению и ее троих дочерей Дарию, Ярину и Эмилию, которые погибли 4 сентября в результате российской атаки на Львов.
РБК-Украина рассказывает о том, как прошло проходит с семьей Базилевичей.
С семьей попрощались в Гарнизонном храме Петра и Павла во Львове. Затем проведут общегородскую церемонию прощания возле Ратуши на площади Рынок. Глава семьи Ярослав, единственный из семьи выживший во время атаки, получив многочисленные травмы, смог прийти попрощаться с близкими.
Провести семью в последний путь пришли сотни львовян. Многие люди принесли на прощание подсолнухи - именно с этими цветами была погибшая Дарья на семейном фото, которое облетело всю Украину после трагедии.
На прощание пришли представители "Пласта", поскольку погибшие много лет были участниками организации. Семью Базилевичей похоронят на Лычаковском кладбище.
Добавим также о том, что сегодня во Львове состоялось сразу 8 похорон - 6 гражданских, погибших во время российской атаки и 2 военных, которые погибли на фронте.
43-летняя Евгения сотрудничала с гильдией украинских парфюмеров, была выпускницей Львовского института менеджмента. В феврале 2024 года женщина отпраздновала 26 лет супружеской жизни со своим мужем Ярославом.
21-летняя Ярина работала менеджером в офисе "Львов - молодежная столица Европы". Она была выпускницей Института компьютерных наук и информационных технологий.
18-летняя Дарья училась на втором курсе программы "Культурология" Гуманитарного факультета УКУ, была менторкой "Лаборатории волонтерства" УКУ. По воспоминаниям знакомых она была активной студенткой. Девушка также занималась в театральной студии.
7-летняя Эмилия была ученицей второго класса начальной школы "Світанок", также посещала музыкальную школу. В память о девочке в учебном заведении провели минуту молчания.
Добавим также о том, что глава семьи Базилевичей Ярослав походит из рода Ивана Франко, он внук Зоряна Базилевича, племянника Ольги Франко.
Соседи Базилевичей рассказывают, что это была интеллигентная семья, которая соблюдала украинские традиции. Они были достаточно известны и уважаемы во Львове.
"Я знаю семью на этом фото более 20 лет. Не говорите нам, что это только Путин. Вся Россия несет ответственность за то, что они делают с Украиной и нашими жизнями. Если мир думает, что война закончилась - это не так", - написала проректор УКУ София Опацкая.
Добавим, что во время атаки семья Базилевичей собралась спускаться в укрытие. Мать с дочками вышли на лестничную площадку, в момент удара та обрушилась. Буквально за минуту до этого Ярослав вернулся в квартиру, чтобы взять воду.
Напомним, что Россия атаковала Львов утром 4 сентября. Тогда было повреждено более 70 домов, в том числе и исторических. В результате атаки погибли 7 человек - среди них семья Базилевичей, десятки человек получили ранения.
Раньше ми рассказывали истории трех убитых Россией семей, где выжили только мужчины.
При подготовке публикации использовали материалы: Украинский католический университет, Коммерсант, публикации в соцсетях Андрея Садового и Начальной школы "Рассвет".
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