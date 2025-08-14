Поздно вечером РФ ракетой ударила по Сумщине: ребенок в больнице, разрушены дома

Поздно вечером 13 августа, Россия нанесла ракетный удар по Сумской области, ранив 7-летнюю девочку и молодого человека. Ребенка госпитализировали, повреждены по меньшей мере шесть частных домов и транспорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации.
Как пояснил глава Сумской ОВА, вражеская атака произошла вчера поздно вечером в одном из сел Середино-Будской громады.
В результате взрыва ребенок получил ранения, его госпитализировали. Сейчас медики оказывают необходимую помощь. Состояние девочки стабильное, угрозы жизни нет.
Еще одним раненым оказался 27-летний мужчина. Он получил легкие ранения. Врачи уже оказали необходимую медицинскую помощь, и отпустили его на амбулаторное лечение.
Также в результате удара врага, предварительно, повреждены около 6 частных домов и транспорт.
Напомним, что российские войска сегодня ночью, 14 августа, атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и зенитными ракетами. Под ударом преимущественно были северные и восточные регионы страны.
Утром в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки россиян и отчитались о работе ПВО.
Заметим также, что вчера утром россияне обстреляли из артиллерии поселок Чернобаевка в Херсонской области. В результате атаки уничтожен дом и погибла местная жительница.
Кроме того, вечером 12 августа оккупанты ударили баллистическими ракетами по Кременчугу Полтавской области.