Поздно вечером РФ ракетой ударила по Сумщине: ребенок в больнице, разрушены дома

Фото: Россия ударила ракетой по Сумщине (facebook.com AMBULANCEZP)
Автор: Карина Левицкая

Поздно вечером 13 августа, Россия нанесла ракетный удар по Сумской области, ранив 7-летнюю девочку и молодого человека. Ребенка госпитализировали, повреждены по меньшей мере шесть частных домов и транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации.

Как пояснил глава Сумской ОВА, вражеская атака произошла вчера поздно вечером в одном из сел Середино-Будской громады.

В результате взрыва ребенок получил ранения, его госпитализировали. Сейчас медики оказывают необходимую помощь. Состояние девочки стабильное, угрозы жизни нет.

Еще одним раненым оказался 27-летний мужчина. Он получил легкие ранения. Врачи уже оказали необходимую медицинскую помощь, и отпустили его на амбулаторное лечение.

Также в результате удара врага, предварительно, повреждены около 6 частных домов и транспорт.

Обстрелы Украины

Напомним, что российские войска сегодня ночью, 14 августа, атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и зенитными ракетами. Под ударом преимущественно были северные и восточные регионы страны.

Утром в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки россиян и отчитались о работе ПВО.

Заметим также, что вчера утром россияне обстреляли из артиллерии поселок Чернобаевка в Херсонской области. В результате атаки уничтожен дом и погибла местная жительница.

Кроме того, вечером 12 августа оккупанты ударили баллистическими ракетами по Кременчугу Полтавской области.

