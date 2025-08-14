Поздно вечером РФ ракетой ударила по Сумщине: ребенок в больнице, разрушены дома

Обстрелы Украины

Напомним, что российские войска сегодня ночью, 14 августа, атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и зенитными ракетами. Под ударом преимущественно были северные и восточные регионы страны.

Утром в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки россиян и отчитались о работе ПВО.

Заметим также, что вчера утром россияне обстреляли из артиллерии поселок Чернобаевка в Херсонской области. В результате атаки уничтожен дом и погибла местная жительница.

Кроме того, вечером 12 августа оккупанты ударили баллистическими ракетами по Кременчугу Полтавской области.