"Полтора миллиона забронированных – это неадекватно": Гнездилов о справедливой мобилизации

Главное: О СОЧ и сроках службы: Самовольное оставление части стало самым массовым преступлением, цифры могут достигать сотен тысяч. Главная причина — отсутствие четких сроков службы. Если не установить правила игры, люди начнут массово уходить с фронта от истощения.

Самовольное оставление части стало самым массовым преступлением, цифры могут достигать сотен тысяч. Главная причина — отсутствие четких сроков службы. Если не установить правила игры, люди начнут массово уходить с фронта от истощения. О ответственности за мобилизацию: Мобилизационную политику определяет исключительно президент. Перекладывание ответственности на отдельных министров или военных является политической игрой.

Мобилизационную политику определяет исключительно президент. Перекладывание ответственности на отдельных министров или военных является политической игрой. О бронировании: В Украине около 1,5 млн забронированных, что является неадекватной цифрой. Бронировать нужно исключительно критическую инфраструктуру (энергетиков, медиков, полицию, коммунальщиков), а не журналистов.

В Украине около 1,5 млн забронированных, что является неадекватной цифрой. Бронировать нужно исключительно критическую инфраструктуру (энергетиков, медиков, полицию, коммунальщиков), а не журналистов. О женской мобилизации: Это неизбежный шаг. Женщины, не имеющие детей, не являющиеся студентками и не выполняющие критическую работу в тылу, способны эффективно выполнять широкий спектр задач в армии.

Это неизбежный шаг. Женщины, не имеющие детей, не являющиеся студентками и не выполняющие критическую работу в тылу, способны эффективно выполнять широкий спектр задач в армии. О ситуации на фронте: Россияне продолжают ползучее наступление. Несмотря на успешные украинские удары вглубь РФ, на линии соприкосновения враг сохраняет инициативу, и до осени ситуация в Донецкой области (в частности вблизи Краматорска) будет оставаться крайне тяжелой.

О свободе слова в армии и критике власти

– Ты один из самых заметных военнослужащих, комментирующих все – от политики до общественных процессов. Как тебе удается оставаться безнаказанным за такие комментарии в армейской структуре?

– На самом деле меня пытались наказывать за комментарии еще тогда, когда это не было мейнстримом. Где-то в 2021 году у меня впервые произошло столкновение с военной контрразведкой (ВКР). Я им объяснял, что это мое базовое право не только военнослужащего, но и гражданина. Будучи военным, я не перестаю быть гражданином.

Я отстоял свое право высказывать мнение. В конце концов мои командиры говорят спецслужбам: воздействуйте на него исключительно в официальном порядке. Есть подозрения? Составляйте документ, направляйте в суд. Пока никаких подтверждений, что я "работаю на Россию" или "отрабатываю деньги", нет и вряд ли они появятся.

Я никоим образом ничего не имею против консервативности армии. Но то, что идет война, не означает, что мы должны поставить на паузу любые изменения. Свобода слова – это фундамент, на котором базируется украинская государственность. Чем больше вы молчите, тем больше молчание будет убивать людей.

– Но ты подчиненный Верховного главнокомандующего. Твой недавний резкий комментарий относительно официальных цифр потерь – это нормальная риторика для армии?

– Это была отсылка к ВКРовцам, которые должны были бы сказать правду. Я действительно считаю, что стратегия говорить неправду о количестве погибших является очевидно провальной. То есть мы либо молчим вообще о потерях, либо начинаем говорить правду.

Когда сначала в медиа фигурирует цифра в 55 тысяч погибших, а через полгода президент заявляет о 50 тысячах (официально подтвержденных) – куда делись 5 тысяч? Они воскресли? Это оставляет огромное поле для манипуляций, в том числе для российских информационных кампаний.

Об ответственности за мобилизацию

– Кто сегодня, по твоему мнению, определяет военную политику в Украине? Министерство, Генштаб?

– Президент Зеленский. Не Генштаб и не Министерство. Исключительно президент задает тон, назначает главнокомандующих и не только их.

Фото: Сергей Гнездилов (РБК-Украина)

– Одна из задач, которая ставилась экс-министру Федорову – решить проблемы с мобилизацией. Но по факту кардинально ничего не изменилось. На ком сейчас ответственность?

– Изменений и не будет. Люди не хотят мобилизации как таковой. Каковой бы она ни была, она им не понравится, потому что придется идти в армию и защищать страну.

Кто ответственен? Непосредственно президент. Если бы президент вышел и сказал: "Да, это я делал все эти годы", было бы честно. Вместо этого мобилизацию он комментировал буквально дважды за всю полномасштабную войну. Снимать министра с аргументом, что "он провалил мобилизацию", хотя согласно законодательству за мобилизационные процессы отвечает президент – это попытка спасти свой рейтинг. Это смещение акцентов, которое для меня выглядит откровенно мерзким.

Когда случались нападения на ТЦК, нужно было выходить и говорить, что защита военных будет резкой и радикальной. Никаких комментариев во время нападений не было. Своим молчанием он это отчасти поддержал.

– А как насчет принуждения и работы ТЦК на улицах?

– Я постоянно говорю: бусификацию не должны делать военнослужащие из ТЦК. Военный не должен паковать гражданского на улице, да еще и без опознавательных знаков, в балаклаве. Это нонсенс даже в военное время. Это работа Национальной полиции.

Но полиция этим не занималась, потому что экс-глава МВД сказал: "А меня люди будут ненавидеть". Давайте, мол, пусть этим ТЦКшники занимаются. В результате мы создали систему, где военный пакует человека, это снимают на камеру, оно расходится по мировым медиа, и мы из светлого борца за правду превращаемся в монстра с кровавыми щупальцами.

Экономическое бронирование и журналисты

– Ты жестко критиковал бронирование журналистов. Вот я сижу перед тобой – забронированный журналист. Я вызываю у тебя отвращение?

– Давайте начнем с базы. Сколько у нас сейчас забронированных в стране? Около полутора миллионов. А в Вооруженных силах? Около миллиона. Очевидно, что перечень забронированных категорий нужно радикально сокращать. Я бы бронировал очень малое и четко определенное количество людей, которые реально критически нужны инфраструктуре.

– Но ведь забронированные приносят деньги в экономику?

– Украина живет абсолютно и полностью на деньги иностранных налогоплательщиков. Те собственные деньги, которые зарабатывает государство, настолько малы, что мы элементарно не можем поднять выплаты военным.

Если завтра остановятся иностранные дотации, мы провоюем за эти остатки год, а дальше будет тотальный обвал. Поэтому аргумент, что все забронированные "держат экономику", во время войны не работает.

Кто должен быть забронирован? Энергетики, иначе все станет. Коммунальные службы, медики, полиция, учителя. Всё.

У меня нет ненависти к журналистам. У меня претензия к тому, что когда мобилизуют физика-ядерщика (которых намного меньше и на которых учиться значительно тяжелее), об этом никто не пишет. А когда журналиста – это скандал. Если у нас мобилизуют всех журналистов и отправят на фронт, страна не исчезнет, свобода слова не исчезнет. Я знаю очень многих журналистов, которые сейчас в армии.

О женской мобилизации и снижении возраста

– До какого предела, по твоему мнению, нужно снижать призывной возраст? 18 лет?

– Я думаю, 21 год. У детей даже во время войны должно быть какое-то детство. Пусть человек после школы погуляет год, поймет, хочет ли учиться. Если поступит в университет – будет иметь отсрочку для получения первого высшего образования. Если нет – через год армия его с радостью примет.

– Ты считаешь, что женская мобилизация неизбежна?

– Абсолютно. Мы идем к этому, потому что у нас все меньше людей. Если Россия мобилизует еще полмиллиона россиян, у нас сразу снизят призывной возраст и начнут готовить предпосылки для женской мобилизации.

Нужно определить категории женщин, подлежащих призыву. Есть ребенок? Очевидно, не подлежишь. Если ты не студентка, не имеешь детей, не врач в райцентре, чья помощь критически необходима пенсионерам – то вперед на фронт.

В моем подразделении служило достаточно много девушек. Легендарные женщины. Они справлялись, выполняли все, как все. Работы на войне валом. Даже если женщина не имеет большой физической силы, для нее найдется бумажная или тыловая работа. Чем мужчина, у которого двое детей, принципиально отличается от женщины, у которой нет детей вообще? Ничем.

Фото: Сергей Гнездилов (РБК-Украина)

О СОЧ и ситуации на фронте

– Сколько сейчас людей находится в СОЧ и почему возвращается так мало?

– СОЧ стало самым популярным преступлением в Украине. Раньше говорили о 320 тысячах, сейчас цифры могут достигать и 400 тысяч случаев. Учитывая, что в армии миллион людей, и большинство случаев СОЧ приходится на боевые подразделения – это ужасающая цифра. Получается, каждый второй из боевых подразделений сходил в СОЧ.

Почему такие печальные цифры возвращений (около 15 тысяч добровольных)? Потому что никто не работает комплексно. Людям нужно понимать: на сколько они возвращаются? Каковы будут условия? Отсутствие четких сроков службы – это самая большая проблема. Если вопрос не решить резко, категорически и понятно (желательно законом, а не только билбордами), люди от усталости просто начнут разворачиваться и уходить с фронта.

– А что сейчас происходит непосредственно на нуле? Чувствуют ли солдаты облегчение от ударов нашими дальнобойными дронами по России?

– Ни один солдат на линии соприкосновения не чувствует, что "позавчера бабахнуло две базы в РФ и мне стало легче". Жизнь на нуле другая: тебя все равно обстреливают, продвижение врага все равно продолжается.

Сейчас очень увеличилась "серая зона" – если раньше она была 15 км, то сейчас до 25-30 км. Трассы к Краматорску уже затянуты сетками, ездить опасно. FPV-дроны бьют по гражданским машинам даже на подступах к городам.

Продвижение врага есть. К осени, пока опадет листва, россияне уже будут непосредственно у ворот Краматорска. Трагедия ли это? Да, потому что я люблю этот город. Глобальный ли это проигрыш в войне? Нет. За Краматорском мы сможем дальше держать оборону.

– На протестах часто можно увидеть плакаты: "Воевать должны дроны, а не люди". Как ты, как пилот БПЛА, к этому относишься?

– Я призываю всех переходить на дроны. Но дроны не могут летать самостоятельно. Чтобы закрыть одну пехотную точку, нужно два пехотинца. Чтобы закрыть ее дронами, нужно минимум четыре человека-пилота. И это не считая тех, кто эти дроны собирает, прошивает, ремонтирует.

То есть для того, чтобы полетел один дрон, нам нужно гораздо больше людей, чем если бы там просто сидел пехотинец. Да, воевать должны дроны, но дронами воюют исключительно люди.