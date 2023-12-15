ua en ru
Пт, 15 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На севере мокрый снег, гололедица почти во всех областях: погода на завтра

Пятница 15 декабря 2023 13:20
UA EN RU
На севере мокрый снег, гололедица почти во всех областях: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 16 декабря, в северной части Украины ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах, кроме юга, возможна гололедица.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в северной части днем небольшой мокрый снег. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер ожидается преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от -1 до -4 ночью и от 0 до +3 днем;
  • на севере будет колебаться от -10 до -2 ночью и от 0 до +1 днем;
  • на юге будет колебаться от -3 до +2 ночью и от 0 до +4 днем;
  • на востоке будет колебаться от -2 до -6 ночью и от -1 до -1 днем.

На севере мокрый снег, гололедица почти во всех областях: погода на завтра

Фото: погода на 16 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью от -2 до -7, а днем от -3 до +2. В Киеве ночью - -3 - -5 и днем около 0.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве
NEWS
Почти 1100 оккупантов и две крылатые ракеты. Генштаб обновил потери РФ в войне
Почти 1100 оккупантов и две крылатые ракеты. Генштаб обновил потери РФ в войне
DAILY
Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет