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На севере Киева будут раздаваться взрывы, работают саперы

Фото: на севере Киева будут раздаваться взрывы, работают саперы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В северных окрестностях Киева вероятны звуки взрывов. Будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

Как пишет КМВА, саперы будут работать в Вышгородском районе.

"Поэтому в некоторых районах города может быть громко. Сохраняйте спокойствие. В случае объявления воздушной тревоги направляйтесь к укрытию", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Киеве уже уничтожали взрывоопасные предметы. Тогда же работы проводились также в Вышгородском районе города.

Также промышленные работы недавно проводились и в Павлограде Днепропетровской области. В некоторых районах города раздавались взрывы.

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Киев