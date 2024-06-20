Северокорейское государственное агентство обнародовало пункты договора между КНДР и РФ

Во вторник, 18 июня, российский диктатор Владимир Путин прибыл с визитом в столицу КНДР Пхеньяна. Западная пресса пишет, что поездка, скорее всего, была связана с поиском вооружения для войны против Украины.

В Пхеньяне Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве, который, по словам российского диктатора, предусматривает в том числе предоставление взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора. Текст документа в тот момент не был опубликован.

В Белом доме назвали "расширением партнерства" официальный визит Путина в Пхеньян, а также отметили, что РФ таким образом продолжает собирать коалицию против демократического мира.

Подробнее о визите – в материале РБК-Украина .

Из Северной Кореи российский диктатор вылетел во Вьетнам .

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