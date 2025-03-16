В Северной Македонии возник пожар во время концерта: около полусотни погибших

По данным Министерства внутренних дел Северной Македонии, по меньшей мере 51 человек погиб, а более 100 получили ранения в результате масштабного пожара в ночном клубе Pulse в городе Кочани.

Трагедия произошла утром в воскресенье, примерно в 03:00 по местному времени, во время выступления хип-хоп-дуэта ADN.

Пожар вспыхнул во время концерта, когда в клубе находилось около 1500 человек. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как здание охвачено пламенем, а густой дым поднимается в ночное небо.

Местные СМИ сообщают, что пожар мог быть вызван использованием пиротехнических устройств. На снятых видео видно, как искры со сцены попадают на потолок, после чего огонь быстро распространяется по помещению.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и оперативные службы. Огонь, начавшийся на сцене, не удалось ликвидировать быстро, и здание все еще горит спустя несколько часов после начала пожара.