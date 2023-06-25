На севере и в центре Украины объявлена воздушная тревога

"Киевская, Черниговская, Черкасская области – ракетная опасность! В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении Воздушніх сил ВСУ.

В КГВА предупредили о ракетной опасности

"Ракетная опасность для столицы! Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги!", - говорится в сообщении КГВА.

Ночные ракетные атаки на Украину

Российские войска в последние месяцы чаще атакуют мирные города Украины. Только ночью 24 июня оккупанты выпустили более 50 ракет разных типов и два дрона-камикадзе. В частности, враг атаковал Украину 40 ракетами Х-101/Х-555 из Каспийского моря, 9 ракетами Х-22. Также россияне запустили две ракеты "Калибр" из Черного моря. Силы ПВО сбили 41 ракету и два ударных беспилотника.

Из-за падения обломков ракеты в Киеве повреждена многоэтажка в Соломенском районе. По предварительной информации, в результате атаки три человека погибли, 8 травмированы. Также оккупанты атаковали частный сектор Днепра и выпустили ракеты С-300 по Харькову.