RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На севере и в центре Украины объявлена воздушная тревога

Фото: в северных областях Украины объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве и ряде северных областей Украины объявлена воздушная тревога сегодня поздно вечером, 25 июня. В Воздушных силах ВСУ сообщают о ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

"Киевская, Черниговская, Черкасская области – ракетная опасность! В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении Воздушніх сил ВСУ.

В КГВА предупредили о ракетной опасности

"Ракетная опасность для столицы! Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги!", - говорится в сообщении КГВА.

Ночные ракетные атаки на Украину

Российские войска в последние месяцы чаще атакуют мирные города Украины. Только ночью 24 июня оккупанты выпустили более 50 ракет разных типов и два дрона-камикадзе. В частности, враг атаковал Украину 40 ракетами Х-101/Х-555 из Каспийского моря, 9 ракетами Х-22. Также россияне запустили две ракеты "Калибр" из Черного моря. Силы ПВО сбили 41 ракету и два ударных беспилотника.

Из-за падения обломков ракеты в Киеве повреждена многоэтажка в Соломенском районе. По предварительной информации, в результате атаки три человека погибли, 8 травмированы. Также оккупанты атаковали частный сектор Днепра и выпустили ракеты С-300 по Харькову.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВторжение России в Украинувоздушная тревога