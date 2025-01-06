Северное море проблем. Как энергетика стала поводом для "атаки" Трампа на Британию

Избранный президент США Дональд Трамп не останавливается в громких внешнеполитических заявлениях, несмотря на то, что до инаугурации еще две недели. На этот раз он раскритиковал энергетическую политику Великобритании, потребовав "открыть" Северное море и избавиться от "ветряных мельниц".

Подробнее об этом и причинах возможной конфронтации с Лондоном, - в материале РБК-Украина .

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Трамп против британской офшорной энергетики: что произошло

Северное море - один из старейших в мире нефтегазоносных бассейнов, в котором с начала 2000-х снижается добыча. В то же время оно стало одним из крупнейших регионов развития морской ветроэнергетики.

"Великобритания совершает очень большую ошибку. Откройте Северное море. Избавьтесь от ветряных мельниц!", - написал в пятницу Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Под "ветряными мельницами" имеются в виду так называемые офшорные ветряные электростанции. Офшорными (от английского "offshore" - прибрежный) ветроэнергетические установки называют, поскольку их строят в 10-12 км от берега, так как в открытом море ветра более сильные и постоянные.

К своему посту Трамп прикрепил ссылку на ноябрьский отчет о планах американского производителя нефти и газа APA Corp выйти из Северного моря до конца 2029 года. Компания ждет, что уже в этом году добыча в этом регионе упадет на 20% в годовом выражении.

Комментируя его замечание, представитель британского правительства лейбористов заявил, что оно продолжит отдавать приоритет "справедливому, упорядоченному и процветающему энергетическому переходу в Северном море в соответствии с нашими климатическими и правовыми обязательствами".

"Нам нужно заменить нашу зависимость от нестабильных рынков ископаемого топлива чистой энергией, которая производится в Великобритании, - это лучший способ защитить плательщиков счетов и повысить нашу энергетическую независимость", - добавил он.

Также в ответ на заявление Трампа теневой министр энергетики в оппозиционной Консервативной Клэр Коутиньо в сообщении в социальной сети X подчеркнула, что "ни одна крупная экономика не закрывает свою внутреннюю добычу нефти и газа... это полное безумие".

Тем временем западные обозреватели уже рассуждают на тему, как еще до официального вхождения в Белый дом будущий президент становится на путь конфронтации с британским премьером Киром Стармером.

Какова причина спора, связанного с Северным морем

Лейбористское правительство Стармера победило на выборах с обещанием создать низкоуглеродную экономику Великобританию. Среди заявленных целей - до конца десятилетия в 4 раза увеличить мощности офшорной ветроэнергетики. И в этих планах Северное море занимает важное место.

Чем этот регион примечателен? Разведка нефти и газа здесь началась в 1960-х годах, а коммерческая добыча - в 1975 году. В начале 2000-х годов уровень добычи вышел на пиковый уровень в 4,4 баррелей в нефтяном эквиваленте.

С тех пор по мере истощения месторождений добыча снижалась. Согласно данным регулятора North Sea Transition Authority (NSTA), в прошлом году в Северном море добыли около 1 млн баррелей в нефтяном эквиваленте. А до 2029 года добыча упадет примерно до 660 тысяч баррелей.

В октябре Лондон поднял налог на непредвиденную прибыль для нефтегазовых компаний в Северном море с 35% до 38%. В результате общая налоговая ставка в секторе достигла 78%, что является одним из самых высоких показателей в мире. Она будет действовать до марта 2030 года, а правительство хочет использовать средства на проекты в области "зеленой" энергетики.

Налог на прибыль был введен консервативным правительством в 2022 году после резкого роста цен на энергоносители, связанного с вторжением России в Украину.

Нефтегазовые компании Shell, Exxon Mobil и Chevron уходят из Северного моря. С момента введения налога они продали активы и попытались сосредоточиться на бассейнах в других регионах. Ожидается, что инвестиции в добычу нефти и газа до 2029 года снизятся на 30% - до 10,5 млрд долларов.

У берегов Великобритании сейчас почти 15 ГВт морских ветровых электростанций. До 2030 года мощности планируется увеличить до 60 ГВт. В Северном море находится крупнейшая в мире станция Dogger Bank на 3,6 ГВт, которая строится британской SSE и норвежской Equinor. После завершения строительства она будет вырабатывать достаточно электроэнергии для обеспечения около 6 млн домов.

Что означает недовольство Трампа и к чему оно может привести

Климатический скептик Трамп давно недоволен ветряными турбинами и выступает против ветроэнергетики. Он обвиняет турбины в убийстве китов и нанесении серьезного вреда человеческому здоровья. Впрочем, в свойственном ему стиле, то есть, не предоставив ни единого достоверного доказательства.

Уход APA Corp (Apache) из Северного моря стал лишь поводом для "атаки" на Британию. Но его взгляды расходятся с политикой Лондона, который ставит офшорную ветроэнергетику в центр своей стратегии "зеленой" энергетики и занятости. Согласно отчету, в прошлом году ВЭС выработали 29% электроэнергии в стране. И то, что Трамп называет "ветряными мельницами", сейчас довольно важно для обеспечения Великобритании светом.

"Он говорит не от имени людей в Великобритании, а с точки зрения своего плана "бури, детка, бури" и от имени боссов крупных нефтяных компаний, которые вложили миллионы в его избрание", - цитирует The Guardian главного научного сотрудника британского Greenpeace Дуга Парра.

По его словам, комментарии избранного президента США выдают "полное невежество" относительно ситуации в британской энергетике. И в том, что рабочие места в секторе морской добычи сократились вдвое за 10 лет, несмотря на выдачу 400 новых лицензий. Это доказывает, что бассейн в Северном море находится в окончательном упадке.

Исполнительный директор Uplift (группа выступает за быстрый отказ от добычи нефти и газа) Тесса Хан согласна с тем, что Трамп заботится об интересах американских нефтегазовых компаний.

"Его команда пронизана нефтегазовыми интересами, которые хотят, чтобы остальной мир, включая Великобританию, замедлил свой переход к чистой энергии и оставался зависимым от нефти и газа в течение многих лет, просто чтобы они могли продолжать получать прибыль", - сказала она.

Еще до первого президентского срока Трамп ссорился с тогдашним первым министром Шотландии Алексом Салмондом, называя его "сумасшедшим" за разрешение построить ветряную электростанцию ​​рядом с его полем для гольфа в Абердиншире (один из шотландских округов). В словесной войне, которая переросла в судебную тяжбу, которую Трамп проиграл, он говорил, что это превратит Шотландию в "пустошь третьего мира, которую инвесторы будут обходить стороной".

Хотя будущая энергетическая политика Трампа может иметь мало отношения к Великобритании напрямую, политические разногласия говорят о принципиально разных взглядах с Киром Стармером. Это не значит, что оба лидера не найдут точек соприкосновения, однако спор по Северному морю может стать первым столкновением между ними.

При подготовке текста использовались: пост Дональда Трампа в социальной сети Truth Social, публикации Reuters, The Guardian, The Telegraph и BBC.