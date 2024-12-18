Полмиллиона украинских семей воспользовались услугой "єМалятко": как ее можно получить

Уже более полумиллиона украинских семей воспользовались услугой "єМалятко" через портал "Дія". В частности, наибольшее количество заявлений поступало из Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областей.

Что такое "єМалятко"

"єМалятко" - это комплексная услуга, которая позволяет родителям получить 9 государственных услуг сразу после рождения ребенка. Пять из них являются обязательными, остальные 4 - предоставляются на выбор. К базовым услугам относятся:

государственная регистрация рождения ребенка;

определение происхождения ребенка (информация о матери и отце малыша);

регистрация в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

определение принадлежности ребенка к гражданству Украины и присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

внесение информации о ребенке в Реестр пациентов, что ускорит время подписания декларации с педиатром или семейным врачом.

Услуги на выбор:

денежная помощь при рождении ребенка в размере 41 280 гривен;

регистрация места жительства ребенка;

денежная помощь многодетным семьям;

денежная компенсация за пакет малыша в размере 6 300 гривен.

Как получить услугу

Чтобы получить услугу "єМалятко" онлайн, вам необходимо:

Зарегистрироваться или авторизоваться на портале "Дія" в кабинете гражданина с помощью электронной подписи. Заполнить онлайн-форму и выбрать дополнительные услуги, которые вы хотите заказать. Подписать заявление электронной подписью.

Как только свидетельство о рождении будет готово, вы получите письмо на электронную почту. После чего вам надо будет забрать свидетельство ребенка в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС). Однако, это может сделать только тот родитель, который подписывал заявление.

Кроме этого, зарегистрировать рождение ребенка и получить соответствующее свидетельство можно офлайн - в РАГС.