В полуфинал из квалификации, в шаге от титула и первый отечественный Шлем: топ-победы украинцев на Australian Open

Нынешний Открытый чемпионат Австралии - 113-й по счету. И 33-й с участием украинцев под собственным флагом.

Первопроходцы

Однако первый украинский представитель в Мельбурне появился чуть раньше. Точнее, представительница. В 1990 году, еще под флагом СССР, на турнире дебютировала 19-летняя киевлянка Наталья Медведева.

Фото: Наталья Медведева (btu.org.ua)

В одиночном разряде она дошла до второго круга. А в женском парном, вместе с грузинкой Лейлой Месхи - достигла аж четвертьфинала. Эти показатели так и останутся для украинки рекордными на кортах Австралии.

В следующем году, также под советским флагом, в Мельбурне играли трое украинцев. К Медведевой присоединились Елена Брюховец и Дмитрий Поляков. В 1992-м, уже как представители Содружества Независимых Государств (СНГ), Украину представляли Медведева и Поляков.

И только в 1993-м украинцы впервые сыграли здесь под сине-желтым флагом. 19-летний дебютант Андрей Медведев (брат Натальи) принял участие в мужском одиночном разряде, где сразу пробился в 3-й круг. А в женском турнире выступала Брюховец.

Зачарованный четвертьфинал

Именно эта стадия турнира стала роковой для большинства отечественных представителей. На ней останавливались представители украинской "первой волны" - Наталья и Андрей Медведевы (Наталья - в парном разряде). Не смог пройти дальше и некогда лучший теннисист страны Александр Долгополов.

А также сегодняшние теннисные топы отечественного женского тенниса. Дважды подряд - в 2018 и 2019 годах - в одиночном разряде здесь останавливалась Элина Свитолина. А на прошлом турнире четвертьфинал стал индивидуальным рекордом Марты Костюк.

И только пять раз, если брать во внимание все разряды, украинцы вырывались из этого "заколдованного круга".

Фото: Даяна Ястремская (Getty Images)

Полуфиналы: Свитолина, Костюк, Ястремская

В 2017 году Свитолина заявилась на смешанный парный разряд вместе с представителем страны-хозяйки Крисом Гуччоне. Сотрудничество со 170-й ракеткой мира в мужском индивидуальном рейтинге неожиданно дало неплохой результат. Смешанная пара достигла полуфинала, где в упорной борьбе уступила лишь будущим чемпионам - американке Абигейл Спирс и Хуану Себастьяну Кабалю из Колумбии - 6:7, 2:6.

Через шесть лет, в 2023-м, в шаге от финала была и нынешняя первая ракетка Украины Марта Костюк. Но уже в женской паре. Здесь больше шансов давали другой украинке Людмиле Киченок, которая вместе с Еленой Остапенко из Латвии была сеяной под 5-м номером. Но эта пара потерпела фиаско уже на старте. А вот Костюк вместе с румынкой Еленой-Габриелой Русе неожиданно добралась до полуфинала. Как и в случае со Свитолиной, помешали будущие победители - Барбора Кречикова и Катержина Синякова из Чехии. Против них у Костюк с партнершей не было шансов - 2:6, 2:6.

А в прошлом году мы получили первую полуфиналистку и в одиночном разряде. Ею стала Даяна Ястремская, от которой такого успеха никто не ждал. Одесситка переживала очередной игровой спад и 2023-й год завершила за пределами первой сотни рейтинга (была 106-й). Поэтому путь на мэйджоре начала с квалификации. Отбор Ястремская прошла очень тяжело - во всех матчах отдавала оппоненткам по сету и побеждала в трех партиях.

А в основной сетке у украинки будто открылось второе дыхание. Соперниц проходила экспрессом. В частности, в четвертом круге ярко победила бывшую первую ракетку мира - "нейтралку" с белорусским паспортом Викторию Азаренко (7:6, 6:4). Остановила это победное шествие в полуфинале будущая олимпийская чемпионка Парижа - Чжэн Циньвэнь из Китая (4:6, 4:6).

Фото: Елена Остапенко и Людмила Киченок (usopen.org)

Людмила Киченок в шаге от победы

На этот раз украинка и латвийка Остапенко получили лишь 11-й номер посева. Что не помешало им уверенно двигаться по турнирной сетке. Очень тяжелый матч ждал девушек в полуфинале. Здесь пришлось выложиться на полную, чтобы победить четвертых сеяных - Габриэлу Дабровски из Канады и австралийку Эрин Рутлифф (7:5, 7:5). А на финал уже сил не хватило. Бельгийке Элисе Мертенс и Се Шувей из Тайваня украинско-латвийский тандем уступил без шансов (1:6, 5:7). В 2024-м Людмила Киченок и Елена Остапенко не остались без большого трофея, взяв титул на US Open.

Исторический триумф сестер Бондаренко

В парном женском турнире 2008 года произошла не просто сенсация, а мегасенсация. Титул завоевали украинки Алена и Катерина Бондаренко. Они не входили в число 16-ти сеяных. Да и вообще сестры делали ставку на индивидуальные соревнования, а в паре играли очень нерегулярно - только когда выпадала такая возможность.

В Мельбурне-2008 она выпала. Алена с Екатериной дружно вылетели уже в первом круге одиночного разряда. И решили сконцентрироваться на парных выступлениях. Уже во втором туре они сенсационно одолели 8-ю сеяную китайскую пару Шуай Пэн и Сунь Тяньтянь (4:6, 6:4, 7:6). Но говорить о себе заставили после четвертьфинала. На этой стадии украинки просто снесли с корта действующих чемпионок Австралии и сильнейший на то время женский дуэт - Кару Блэк (Зимбабве) и Лесли Хубер (США) - 6:2, 6:2.

В полуфинале сестры без проблем прошли испанок Анабель Гарригес и Вирхинию Паскуаль (6:2, 6:4). А в решающем поединке вышли на корт против белоруски Виктории Азаренко и израильтянки Шахар Пеер. Соперницы украинок входили в топ-30 парного рейтинга WTA, а в пяти матчах в Мельбурне они проиграли лишь один сет.

После первой партии финала, казалось, у украинок не было шансов (2:6). Но потом наши девушки собрались. Сначала уверенно сравняли счет - 6:1. А потом нанесли решающий удар - 6:4. Так Украина завоевала первый в своей истории титул одного из турниров Большого Шлема.

К сожалению, сестры Бондаренко так и не стали доминирующей силой в женском парном теннисе. После Австралии, на волне успеха, победили на турнире WTA в Париже. Имели медальный шанс на Олимпиаде-2008 в Пекине. Но в полуфинале проиграли американским сестрам Уильямс (6:4, 4:6, 1:6). А в матче за "бронзу" без вариантов уступили китаянкам Чжэн Цзе и Янь Цзы - 2:6, 2:6. 2008-й так и остался короткой, но яркой вспышкой в их теннисной жизни.