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На юге ВСУ сбили два российских беспилотника

Фото: ВСУ далось сбить два российских дрона на юге (иллюстрация/t me milinua)
Автор: Наталия Гурковская

Два российских дрона "приземлили" украинские военные на юге за сутки среды, 7 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"В течение 07 июня силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 1 БПЛА "Орлан-10" и 1 ударный БПЛА "Ланцет", - говорится в сообщении.

Потери России в войне за сутки

Отметим, что в общей сложности ВСУ сбили 15 вражеских БПЛА за сутки, 7 июня. Также удалось ликвидировать больше 700 оккупантов, а также подбить или уничтожить 18 танков и 16 ББМ.

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