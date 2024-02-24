На юге ночью сбили 12 "Шахедов". В ВСУ рассказали о последствиях атаки в Одессе (видео, фото)

Отражение дроновой и ракетной атаки

Военные отметили, что противник вечером в пятницу запустили БПЛА типа "Shahed-131/136" с акватории Черного моря. Ударные дроны осуществляли сложное маневрирование над прибрежными населенными пунктами и вглубь страны в центральные регионы.

"Подразделениями противовоздушной обороны в нашей операционной зоне были сбиты 12 дронов-камикадзе: 2 над Николаевской областью, по 5 над Кировоградской и Одесской областями", - говорится в сообщении.

Кроме того, параллельно с дроновой атакой российские террористы применили и управляемые авиационные ракеты Х-59 из самолета тактической авиации, из акватории Азовского моря.

"2 ракеты уничтожены силами ПВО в Кировоградской области. Судьба самолета выясняется", - отметили в Силах обороны юга.

Последствия в Одессе

Как рассказали военные, один из сбитых дронов врага упал на жилой квартал Одессы, повлек за собой разрушение и возгорание в типичном дворике.

"И хотя пожар оперативно ликвидирован, одна из квартир разрушена полностью. Там погиб хозяин, его жена спасателям удалось достать из-под завалов, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще двое жительниц соседней квартиры доставлены в больницу с ожогами и другими травмами", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции, представители правоохранительных органов документируют последствия вражеской атаки в Одессу.

Кроме того, сотрудники ГСЧС продолжают разбирать завалы.

Атака дронами по Одессе вечером 23 февраля

Ранее сообщалось, что около половины одиннадцатого вечера российские кафиры ударили дроном-камикадзе по жилому дому в Одессе . Местные власти впоследствии сообщили о как минимум двух пострадавших в результате вражеской атаки, они были в тяжелом состоянии. Позже стало известно о жертве.

Глава Одесской ОВ Олег Кипер рассказал, что на месте работают все соответствующие службы. Кроме того, в эфире национального телемарафона "Единые новости" чиновник рассказал о состоянии пострадавших в результате очередной атаки россиян по городу. По словам чиновника, трое раненых в тяжелом состоянии.

Женщина 1962 г.р. имеет 70% ожогов тела и тяжелый ожоговый шок,

ее дочь 1993 г.р. также получила тяжелый ожог у 10% поверхности тела и многочисленные переломы костей,

еще одна пострадавшая 72-летняя женщина, пробывшая под завалами почти два часа, получила термические ожоги 40% п.т. и переломы конечностей.

Это уже вторая подряд воздушная атака интервентов по Одессе, в частности с использованием ударных беспилотников. Тогда погибли три человека в городе. Более подробно о последствиях вчерашнего удара противника – в материале РБК-Украина.