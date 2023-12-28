На юге Украины ВСУ уничтожили три вражеских беспилотника

"28 декабря 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 3 разведывательных беспилотника", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Херсонской области были уничтожены два беспилотника - "Мерлин-ВР" и "Supercam".

В Николаевской области был уничтожен беспилотник – "Мерлин-ВР".

Ночная атака дронов по Украине

В ночь на 28 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины ударными дронами типа "Шахед". В командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о движении враждебных БПЛА, в частности, в Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях.

В регионах объявляли воздушную тревогу. Об отбое угрозы вражеских атак с применением "Шахедов" военные заявили около 04:20.

Также около одиннадцати вечера в среду в Запорожье раздались взрывы, сообщалось о работе ПВО и сбитии нескольких дронов противника.

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