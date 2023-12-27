В Запорожье прозвучали взрывы

В Запорожье местные жители сообщают о взрывах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспильного и местные паблики.

Сообщается, что в городе прозвучали взрывы. Местные каналы пишут о работе ПВО.

"Предварительно уже сбиты еще два мопеда. То есть суммарно уже три", - сообщили местные каналы.

Позже силы ПВО сбили еще один БпЛА..

"Только что было снова громко. Сообщают, что сбили еще один!", - сообщили администраторы местного канала.

В данный момент в области объявлена воздушная тревога.

Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)