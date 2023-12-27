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В Запорожье прозвучали взрывы

Запорожье, Среда 27 декабря 2023 23:08
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В Запорожье прозвучали взрывы Фото: В Запорожье прозвучали взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Запорожье местные жители сообщают о взрывах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспильного и местные паблики.

Сообщается, что в городе прозвучали взрывы. Местные каналы пишут о работе ПВО.

"Предварительно уже сбиты еще два мопеда. То есть суммарно уже три", - сообщили местные каналы.

Позже силы ПВО сбили еще один БпЛА..

"Только что было снова громко. Сообщают, что сбили еще один!", - сообщили администраторы местного канала.

В данный момент в области объявлена воздушная тревога.

В Запорожье прозвучали взрывыФото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)

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