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На юге Украины объявили воздушную тревогу: предупреждают о применении дронов

Фото: на юге Украины угроза атаки дронов (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В ряде южных областей Украины была объявлена воздушная тревога сегодня вечером, 4 октября. Предупреждают об угрозе атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В ведомстве отметили, что группа ударных беспилотников из Черного моря двигается в направлении Одесской области.

"Одесская, Николаевская, Херсонская области – угроза применения ударных БпЛА", – говорится в сообщении.

По состоянию на 23:10 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Воздушные атаки РФ по Украине

В ночь на 2 октября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 4 из 7 ударных беспилотников.

В частности воздушную тревогу объявляли в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской области. К тому же, в Кривом Роге раздавались взрывы.

 

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