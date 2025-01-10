На юге Украины были уничтожены два российских ЗРК "Бук"

За минувшие сутки на юге Украины во время боевой работы Силами обороны Украины было уничтожено два зенитно-ракетных комплекса "Бук-М3", пусковую-зарядную установку, 7 единиц автобронетехники, 9 единиц разведывательных дронов и другую технику.

За минувшие сутки зафиксировано почти 300 вражеских обстрелов из различных видов артиллерии. На юге за прошедшие сутки, враг нанес 442 удара FPV-дронами различных модификаций, в том числе до десятка ударов барражирующими - типа "Ланцет", сбросив 372 осколочных боеприпаса.

Россияне не прекращают штурмовые действия, пытаясь прорвать линию нашей обороны. Так, за минувшие сутки в операционной зоне их было зафиксировано 3 штурма на Приднепровском направлении. Также по жилой застройке в городе Херсон и Темировке Запорожской области, враг нанес удары управляемыми авиабомбами применив 6 КАБов.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает проводить ротационные мероприятия личного состава, перемещая их ближе к линии боевого соприкосновения. Также оккупанты ведут инженерную и воздушную разведку маршрутов для выдвижения штурмовиков и осуществляют дооборудование техники средствами РЭБ.

Напомним, по состоянию на утро 10 января на фронте зафиксировали 161 боевое столкновение. Больше всего боев произошло возле Покровска и в Курской области.

Также по данным Генштаба, за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1830 россиян. Украинские защитники также обезвредили 10 танков.