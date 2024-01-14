RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На юге и востоке ночью снег, а на западе порывы ветра: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 15 января, в восточных и юго-восточных областях ночью возможен снег. На западе местами порывы ветра.

"Облачно, облачно. В западных и северных областях местами небольшой снег, в восточной и юго-восточной частях ночью умеренный снег; на остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от -2 до -5 ночью и от -1 до +2 днем;
  • на севере будет колебаться от -3 до -5 ночью и от 0 до -2 днем;
  • на юге будет колебаться от -4 до +1 ночью и от +3 до +8 днем;
  • на востоке будет колебаться от -4 до -8 ночью и от -1 до 0 днем.

Фото: погода на 15 января (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью от -2 до -7 мороза, а днем от -4 до +1. В Киеве ночью от -3 до -5, а днем от -2 до 0.

Снеголавинная опасность

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи со снегопадами и метелями, ожидается 14-15 января на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

В частности умеренная опасность ожидается 14-15 января на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Фото: снеголавинная опасность (facebook.com/lavyny.official)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Киеве