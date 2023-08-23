RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На юге жара, а на западе дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Жара не покидает Украину. При этом 23 августа на западе ожидаются кратковременные дожди, на Закарпатье и Прикарпатье - значительные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине переменная облачность.

В западных областях кратковременные дожди, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди с грозами. На остальной территории без осадков.

Температура ночью ожидается на уровне 12-17°, днем 24-29°, в Карпатах 16-21°. В южной части страны ночью 17-22°, днем 28-33°.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью 15-17°, днем 26-28°; по области ночью 12-17°, днем 24-29°.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Напомним, 21 августа после длительной жары Киев накрыл мощный ливень. Некоторые улицы сильно подтопило, а местами наблюдались проблемы с курсированием общественного транспорта.

Недалеко от торгового центра "Украина" даже образовался "гейзер" - там, скорее всего, произошел прорыв трубы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогода