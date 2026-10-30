RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Южный мост открывают для авто: какие машины и в какую сторону смогут проехать

07:05 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: Южным мостом в Киеве возобновили движение авто с левого на правый берег (Getty Images)

С 30 октября на Южном мосту в Киеве постепенно возобновляют движение автомобилей по направлению с левого на правый берег. Пока открыли одну полосу для транспорта весом до 10 тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сначала по мосту разрешат ездить только одной полосой транспорта весом до 10 тонн, в том числе легковым автомобилям.

Решение было принято после технического обследования моста и выводов экспертизы Национального института развития инфраструктуры.

Движение с правого на левый берег пока остается закрытым, там продолжаются технические работы. Когда его восстановят, в КГГА сообщат отдельно.

Специалисты коммунальных предприятий вместе с учеными прорабатывают, как отремонтировать поврежденные конструкции Южного моста. В частности, речь идет о части, по которой проходит метро.

Водителей просят учитывать ограничения, планируя маршруты.

Южный мост пострадал во время атаки в ночь на 27 октября. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Россия выпустила по мосту несколько баллистических ракет. Всего в тот раз оккупанты применили 16 ракет "Искандер-М" или С-400, а какие попали в мост, должны установить специалисты. Игнат предупреждал, что восстановление мостового полотна потребует времени.

После удара по мосту круглосуточно продолжались ремонтные работы, а специалисты проверяли прочность конструкций. Из-за повреждений зеленая линия метро работала отдельными участками, а город усилил автобусные маршруты через Дарницкий мост.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевЮжный мост