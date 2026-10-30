Южный мост открывают для авто: какие машины и в какую сторону смогут проехать

Сначала по мосту разрешат ездить только одной полосой транспорта весом до 10 тонн, в том числе легковым автомобилям.

Решение было принято после технического обследования моста и выводов экспертизы Национального института развития инфраструктуры.

Движение с правого на левый берег пока остается закрытым, там продолжаются технические работы. Когда его восстановят, в КГГА сообщат отдельно.

Специалисты коммунальных предприятий вместе с учеными прорабатывают, как отремонтировать поврежденные конструкции Южного моста. В частности, речь идет о части, по которой проходит метро.

Водителей просят учитывать ограничения, планируя маршруты.