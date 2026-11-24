Южным мостом в Киеве могут пустить частные автомобили с правого берега на левый. Пока в этом направлении там ездит только общественный транспорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова временно исполняющего обязанности начальника Киевской городской военной администрации Андрея Ткачева в телеэфире.
"Движение по Южному мосту с левого на правый берег открыто, с правого на левый берег пока открыто только для общественного транспорта", - рассказал Ткачев.
"Мы еще присматриваемся, изучаем, как ведет себя мост и, возможно, примем решение сегодня-завтра о запуске и автомобильном частном транспорте с правого на левый берег через Южный мост", - добавил он.
По словам Ткачева, на Северном мосту ограничения до сих пор действуют. Там могут ездить только общественный и специальный транспорт.
К специальному относятся экстренные службы и коммунальщики, ликвидирующие последствия российских ударов.
На всех других мостах столицы движение проходит без ограничений, отметил Ткачев.
Напомним, ночью 20 ноября российские баллистические ракеты повредили в Киеве три моста через Днепр.
Это Подольско-Воскресенский мост, Дарницкий и Южный, в который попали повторно.
Как сообщало РБК-Украина, в результате той же атаки в Киеве погибли три человека.
Около 15 человек получили ранения, а на западе страны ввели аварийные отключения света.