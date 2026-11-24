"Движение по Южному мосту с левого на правый берег открыто, с правого на левый берег пока открыто только для общественного транспорта", - рассказал Ткачев.

"Мы еще присматриваемся, изучаем, как ведет себя мост и, возможно, примем решение сегодня-завтра о запуске и автомобильном частном транспорте с правого на левый берег через Южный мост", - добавил он.

Что с другими мостами Киева

По словам Ткачева, на Северном мосту ограничения до сих пор действуют. Там могут ездить только общественный и специальный транспорт.

К специальному относятся экстренные службы и коммунальщики, ликвидирующие последствия российских ударов.

На всех других мостах столицы движение проходит без ограничений, отметил Ткачев.

Напомним, ночью 20 ноября российские баллистические ракеты повредили в Киеве три моста через Днепр.

Это Подольско-Воскресенский мост, Дарницкий и Южный, в который попали повторно.