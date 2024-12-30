В Южной Корее запросили ордер на арест отстраненного президента Йоля, - Reuters

Агентство пишет, что Юн не ответил на многочисленные повестки на допрос в полицию и Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц. Два представительства, которые совместно расследуют, было ли объявление военного положения Юном, 3 декабря - равносильно мятежу или нет.

Суд примет решение о выдаче ордера на арест после получения запроса.

Reuters напоминает, что Юн был отстранен от президентских полномочий после того, как в начале декабря парламент объявил ему импичмент из-за его решения ненадолго ввести военное положение.

В то же время, вопрос о восстановлении Юна в должности или наоборот, пот окончательном отстранении, пока еще продолжает рассматриваться в Конституционном суде. На принятие решение отводится 180 дней.

В пятницу суд провел первое подготовительное заседание, на котором было отклонено ходатайство адвокатов Юна об отсрочке слушаний, чтобы лучше подготовиться. Суд заявил, что будет действовать быстро. Следующее слушание назначено на 3 января.