В Южной Корее рассказали, от чего будут зависеть будущие поставки оружия в Украину

Помощь Украине от Южной Кореи

Сеул может изменить свою позицию по поставкам вооружения Украине в свете нового оборонного пакта между Северной Кореей и Россией. Соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", подписанное диктаторами КНДР и РФ, предусматривает "немедленную" взаимопомощь в случае агрессии против одной из сторон.

Это побудило Южную Корею к пересмотру своей политики о косвенной поддержке Украины, которая до сих пор ограничивалась гуманитарной помощью и разведкой.

Потенциальное изменение политики Сеула может стать значительным шагом вперед для Украины, которая борется против российской агрессии с 2014 года. Южная Корея, как один из ведущих мировых производителей оружия, может предоставить Украине широкий спектр вооружения.

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