В Южной Корее разбился истребитель F-16 армии США

Самолет принадлежал армии США, базирующейся на авиабазе Осан. Американский истребитель выполнял тренировочный полет утром 6 мая, однако разбился в сельскохозяйственной зоне вблизи авиабазы.

Пилот успешно катапультировался и был госпитализирован. По предварительным данным, никто из гражданских не пострадал. На месте падения самолета возник пожар.

Причины аварии пока неизвестны. Военные начали расследование.

Напомним, 27 апреля на Аляске столкнулись два вертолета армии США. В результате инцидента трое военных погибли.

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