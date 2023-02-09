В Южной Корее министру обороны объявили импичмент из-за смертельной давки на Хэллоуин

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент министру внутренних дел и безопасности Ли Сан Мину, возложив на него ответственность за массовую давку в Сеуле, во время которой погибли около 160 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Оппозиция считает, что министерство провалило планирование действий на случай стихийных бедствий и реакции на них. Теперь судьбу министра будет решать Конституционный суд страны - в течение 180 дней он должен принять решение либо об его отставке, либо о возвращении в должность.

Отмечается, что Ли Сан Мин является ключевым союзником президента Юн Сок Ёля, чей офис обвинил проголосовавшую за импичмент оппозицию в создании "позорной истории".