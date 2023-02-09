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В Южной Корее министру обороны объявили импичмент из-за смертельной давки на Хэллоуин

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Южная Корея, Четверг 09 февраля 2023 06:19
В Южной Корее министру обороны объявили импичмент из-за смертельной давки на Хэллоуин Фото: министру обороны Южной Кореи объявили об импичменте (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент министру внутренних дел и безопасности Ли Сан Мину, возложив на него ответственность за массовую давку в Сеуле, во время которой погибли около 160 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Оппозиция считает, что министерство провалило планирование действий на случай стихийных бедствий и реакции на них. Теперь судьбу министра будет решать Конституционный суд страны - в течение 180 дней он должен принять решение либо об его отставке, либо о возвращении в должность.

Отмечается, что Ли Сан Мин является ключевым союзником президента Юн Сок Ёля, чей офис обвинил проголосовавшую за импичмент оппозицию в создании "позорной истории".

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеуле после массовой давки спасатели обнаружили более 100 пострадавших в состоянии остановки сердца. Трагедия произошла в то время, когда толпа около 100 000 человек праздновала Хэллоуин в популярном туристическом районе.

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