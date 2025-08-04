Южная Корея останавливает информационное давление на КНДР: демонтируют "средства пропаганды"

В ведомстве отмечают, что такой шаг является частью "практических мер", направленных на снижение напряженности в межкорейских отношениях. При этом в Сеуле подчеркивают, что такие действия не повлияют на боеготовность вооруженных сил.

Решение остановить трансляции было принято в июне по инициативе президента Ли Чжэ Мёна. Он выступил за прекращение информационного давления на КНДР с целью создания условий для диалога и налаживания взаимного доверия между сторонами.

Ранее мы писали о том, что 8 апреля стало известно, что северокорейские военные нарушили границу Южной Кореи, и тогда был открыт предупредительный огонь. В Сеуле рассказали, что демаркационную линию нарушили около 10 солдат КНДР.