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Южная Корея останавливает информационное давление на КНДР: демонтируют "средства пропаганды"

Иллюстративное фото: Южная Корея останавливает информационное давление на КНДР (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Южная Корея демонтирует громкоговорители для трансляции пропагандистских сообщений, размещенных вдоль границы с Северной Кореей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщило министерство обороны Южной Кореи, заявление которого цитирует агентство Yonhap.

В ведомстве отмечают, что такой шаг является частью "практических мер", направленных на снижение напряженности в межкорейских отношениях. При этом в Сеуле подчеркивают, что такие действия не повлияют на боеготовность вооруженных сил.

Решение остановить трансляции было принято в июне по инициативе президента Ли Чжэ Мёна. Он выступил за прекращение информационного давления на КНДР с целью создания условий для диалога и налаживания взаимного доверия между сторонами.

Ранее мы писали о том, что 8 апреля стало известно, что северокорейские военные нарушили границу Южной Кореи, и тогда был открыт предупредительный огонь. В Сеуле рассказали, что демаркационную линию нарушили около 10 солдат КНДР.

 

Также сообщалось, что в январе Министерство обороны Южной Кореи отвергло обвинения в том, что приостановление межкорейского военного соглашения и возобновление пропаганды через громкоговорители на границе с КНДР имели целью побудить Пхеньян к провокациям накануне введения президентом военного положения в декабре.

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