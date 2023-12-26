Южная Корея значительно расширила экспортные санкции против России и Беларуси

Как сообщается, Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи добавило в перечень товаров еще 682 позиции, поставки которых запрещены в Россию и Беларусь. В частности, туда была включена тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, станки и авиационные компоненты.

Отмечается, что новое постановление увеличит общее количество пунктов в санкционном перечне до 1159 года.

Данное решение должно вступить в силу в начале 2024 года после осуществления необходимых административных процедур и обнародования правительством Южной Кореи руководства для экспортеров.

В то же время южнокорейские власти отметили, что проведут индивидуальный анализ "исключительных случаев" поставок.