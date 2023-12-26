RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Южная Корея значительно расширила экспортные санкции против России и Беларуси

Фото: правительство Южной Кореи ввело дополнительные санкции против РФ и РБ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Правительство Южной Кореи решило усилить экспортный контроль в отношении России и Беларуси. В рамках санкций Сеул значительно расширил список товаров сотнями подлежащих ограничениям позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Как сообщается, Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи добавило в перечень товаров еще 682 позиции, поставки которых запрещены в Россию и Беларусь. В частности, туда была включена тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, станки и авиационные компоненты.

Отмечается, что новое постановление увеличит общее количество пунктов в санкционном перечне до 1159 года.

Данное решение должно вступить в силу в начале 2024 года после осуществления необходимых административных процедур и обнародования правительством Южной Кореи руководства для экспортеров.

В то же время южнокорейские власти отметили, что проведут индивидуальный анализ "исключительных случаев" поставок.

Санкции Южной Кореи против РФ и Беларуси

Стоит отметить, что Сеул значительно расширил санкции в отношении Минска и Москвы в апреле 2023 года - тогда список увеличился с 57 до 798 позиций, в него добавили промышленное и строительное оборудование, продукцию сталелитейной и химической промышленности, а также детали для автомобилей, которые стоят дороже 50 тысяч долларов.

Заметим, что Южная Корея регулярно оказывает Украине помощь для обеспечения разминирования территорий нашего государства в результате российской интервенции. Кроме того, восточные партнеры посылают и пакеты гуманитарной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная Корея