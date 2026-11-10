ua en ru
Вт, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Южная Корея заложила в бюджет 100 млн долларов помощи Украине вопреки спору, - СМИ

19:53 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Южная Корея заложила в бюджет 100 млн долларов помощи Украине вопреки спору, - СМИ Фото: президент Южной Кореи Ли Чже Мьон (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Правительство Южной Кореи заложило в проект государственного бюджета на 2027 год 100 миллионов долларов помощи для Украины. Это произошло вопреки дипломатическому спору, возникшему между странами из-за пленных из КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The JoongAng.

Южная Корея помогает Украине

Издание отметило, что это решение было принято после обещания в июле президента Южной Кореи Ли Чже Мьона помочь Украине. Запрос на включение расходов подало Министерство иностранных дел.

По данным The JoongAng, вклад Сеула в Целевой фонд НАТО планируется увеличить почти втрое - с 16,7 миллиона долларов в текущем году до 50 миллионов долларов в 2027-м.

Таким образом, финансирование целевых проектов гуманитарной поддержки вырастет в четыре раза и достигнет 20 миллионов долларов. Еще 30 миллионов долларов предусмотрели в рамках программы помощи пострадавшим от вооруженных конфликтов странам.

С 2024 Южная Корея начала платить взносы в фонд. Эти средства идут на:

  • лечение раненых украинских воинов,
  • возведение военных реабилитационных госпиталей.

Приводятся данные, что в течение 2024-2025 годов Сеул перечислил по этому направлению 34 миллиона долларов.

Гуманитарная помощь сосредоточена на здравоохранении, энергетике и восстановлении образовательных учреждений. Денежные средства выделяют через Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) и структуры ООН, в частности ПРООН.

Несмотря на спор

Глава парламентского комитета Сон Сок Джун призвал чиновников не разрывать двусторонние контакты с Украиной.

"Нельзя допустить, чтобы недавние дипломатические трения перечеркнули предварительные достижения сотрудничества. Правительство должно сбалансировать двусторонние отношения через взвешенную позицию, учитывая средне- и долгосрочные национальные интересы, в том числе и будущее участие в проектах восстановления", - говорит он.

Кроме этого, спикер МИД Южной Кореи заверил, что правительство страны "как ответственный член международного сообщества и в дальнейшем будет неукоснительно придерживаться принципиальной позиции по поддержке Украины".

Ранее РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретится со своим коллегой из Южной Кореи Чо Хьоном в Париже. Это будет личная встреча, говорит дипломатический источник.

Кроме того, дипломатический спор между Киевом и Сеулом обострился, когда президент Владимир Зеленский сообщил на Генеральной Ассамблее ООН о передаче Южной Корее двух военнопленных из КНДР.

Президент Южной Кореи Ли Чже Мьон заявил, что разглашение этой информации якобы нарушило договоренность о конфиденциальности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Южная Корея
Новости
Одна из тем на переговорах в Абу-Даби - большой обмен пленными, - источники
Одна из тем на переговорах в Абу-Даби - большой обмен пленными, - источники
Аналитика
Много шума из ничего? Смогут ли переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби приблизить мир
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Много шума из ничего? Смогут ли переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби приблизить мир