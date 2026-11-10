Южная Корея заложила в бюджет 100 млн долларов помощи Украине вопреки спору, - СМИ

Правительство Южной Кореи заложило в проект государственного бюджета на 2027 год 100 миллионов долларов помощи для Украины. Это произошло вопреки дипломатическому спору, возникшему между странами из-за пленных из КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The JoongAng.

Южная Корея помогает Украине

Издание отметило, что это решение было принято после обещания в июле президента Южной Кореи Ли Чже Мьона помочь Украине. Запрос на включение расходов подало Министерство иностранных дел.

По данным The JoongAng, вклад Сеула в Целевой фонд НАТО планируется увеличить почти втрое - с 16,7 миллиона долларов в текущем году до 50 миллионов долларов в 2027-м.

Таким образом, финансирование целевых проектов гуманитарной поддержки вырастет в четыре раза и достигнет 20 миллионов долларов. Еще 30 миллионов долларов предусмотрели в рамках программы помощи пострадавшим от вооруженных конфликтов странам.

С 2024 Южная Корея начала платить взносы в фонд. Эти средства идут на:

лечение раненых украинских воинов,

возведение военных реабилитационных госпиталей.

Приводятся данные, что в течение 2024-2025 годов Сеул перечислил по этому направлению 34 миллиона долларов.

Гуманитарная помощь сосредоточена на здравоохранении, энергетике и восстановлении образовательных учреждений. Денежные средства выделяют через Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) и структуры ООН, в частности ПРООН.

Несмотря на спор

Глава парламентского комитета Сон Сок Джун призвал чиновников не разрывать двусторонние контакты с Украиной.

"Нельзя допустить, чтобы недавние дипломатические трения перечеркнули предварительные достижения сотрудничества. Правительство должно сбалансировать двусторонние отношения через взвешенную позицию, учитывая средне- и долгосрочные национальные интересы, в том числе и будущее участие в проектах восстановления", - говорит он.

Кроме этого, спикер МИД Южной Кореи заверил, что правительство страны "как ответственный член международного сообщества и в дальнейшем будет неукоснительно придерживаться принципиальной позиции по поддержке Украины".