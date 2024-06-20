RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Южная Корея введет санкции против российских кораблей за перевозку оружия из КНДР

Архивное фото: Южная Корея введет санкции против российских кораблей (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Южная Корея намерена ввести новые санкции против российских кораблей, которые поставляют в КНДР нефть, а обратно отвозят оружие.

Об этом заявил советник по национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чан Хо Джин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

Он осудил "всеобъемлющий стратегический договор", подписанный во время саммита российским диктатором Владимиром Путиным и главой Северной Кореи Ким Чен Ына в Пхеньяне в среду в Пхеньяне.

"Правительство выражает серьезную обеспокоенность и осуждает подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией, которое направлено на укрепление взаимного военного и экономического сотрудничества", - заявил Чан.

Чиновник также заявил, что Южная Корея введет дополнительные санкции в отношении четырех российских кораблей, пяти организаций и восьми частных лиц, причастных к транспортировке оружия и нефти между Россией и Северной Кореей.

Что еще сказал представитель президента

Стоит отметить, что после начала вторжения в Украину уже 1159 предметов подлежат экспортному контролю в Россию, а Южная Корея планирует добавить еще 243 новых предмета, в результате чего общее количество предметов, находящихся под санкциями, достигнет 1402.

Чан сказал, что "тревожным" является то, что Северная Корея и Россия, с их историей развязывания Корейской войны и войны в Украине, соответственно, пообещали военное сотрудничество, основанное на гипотетическом сценарии упреждающего нападения.

"Это ошибочный и иррациональный аргумент, игнорирующий международную ответственность и нормы", - сказал он.

Визит Путина в КНДР

Российский диктатор недавно посетил Северную Корею и подписал с Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

В Белом доме заявили, что назвали это "расширением партнерства" и подчеркнули, что таким образом РФ продолжает собирать коалицию против демократического мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКНДРЮжная Корея