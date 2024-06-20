Южная Корея введет санкции против российских кораблей за перевозку оружия из КНДР

Он осудил "всеобъемлющий стратегический договор", подписанный во время саммита российским диктатором Владимиром Путиным и главой Северной Кореи Ким Чен Ына в Пхеньяне в среду в Пхеньяне.

"Правительство выражает серьезную обеспокоенность и осуждает подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией, которое направлено на укрепление взаимного военного и экономического сотрудничества", - заявил Чан.

Чиновник также заявил, что Южная Корея введет дополнительные санкции в отношении четырех российских кораблей, пяти организаций и восьми частных лиц, причастных к транспортировке оружия и нефти между Россией и Северной Кореей.

Что еще сказал представитель президента

Стоит отметить, что после начала вторжения в Украину уже 1159 предметов подлежат экспортному контролю в Россию, а Южная Корея планирует добавить еще 243 новых предмета, в результате чего общее количество предметов, находящихся под санкциями, достигнет 1402.

Чан сказал, что "тревожным" является то, что Северная Корея и Россия, с их историей развязывания Корейской войны и войны в Украине, соответственно, пообещали военное сотрудничество, основанное на гипотетическом сценарии упреждающего нападения.

"Это ошибочный и иррациональный аргумент, игнорирующий международную ответственность и нормы", - сказал он.

Визит Путина в КНДР

Российский диктатор недавно посетил Северную Корею и подписал с Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.