ua en ru
Вс, 21 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Южная Корея считает преувеличением заявления КНДР об испытании ядерного беспилотника

Южная Корея, Воскресенье 21 января 2024 16:31
UA EN RU
Южная Корея считает преувеличением заявления КНДР об испытании ядерного беспилотника Фото: Южная Корея ответила на заявление КНДР по испытанию беспилотника (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Южная Корея назвала преувеличением заявление Корейской Народно-Демократической Республики об испытании ядерного подводного беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Офис президента Южной Кореи Юн Сок Йоля назвал преувеличением заявления КНДР об испытании подводной системы ядерного оружия Haeil-5-23 в Восточном море.

"Принимая во внимание комплексный анализ в настоящее время, мы оцениваем возможность того, что заявление Северной Кореи является преувеличенным и сфабрикованным... Если испытание действительно было проведено, то скорее всего это была какая-то торпеда, однако очень маловероятно, что это система с ядерным двигателем. Пока нет ни одного подтвержденного случая разработки небольшого ядерного реактора, который можно было бы установить на торпеде диаметром менее 1 метра", - говорится в сообщении.

В Офисе президента отмечают, что заявления Пхеньяна очень трудно проверить. За маневрами и активностью войск КНДР постоянно следят южнокорейские военные и США.

Что предшествовало

Напомним, на днях в КНДР заявили, что провели состоявшиеся на этой неделе испытания своей подводной системы ядерного оружия в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии.

Отмечается, что испытание ударных дронов под названием Haeil-5-23, способных нести ядерное оружие, провели центр министерства обороны в водах у восточного побережья страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    Корея КНДР Южная Корея
    NEWS
    Зеленский не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона людей
    Зеленский не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона людей
    DAILY
    Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
    Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск