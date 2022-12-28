RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Южная Корея впервые подняла боевые дроны над КНДР во время выступления Ким Чен Ына

Фото: Ким Чен Ын, лидер КНДР (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Южная Корея предприняла беспрецедентный шаг, подняв над КНДР боевые дроны в ответ на воздушную атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Запуск беспилотников в ответ на действия Северной Кореи, которые накануне повлекли за собой временное прекращение полетов в крупных аэропортах близ Сеула, произошел, когда Ким Чен Ын собрал большое политическое совещание, чтобы определить политику в сфере безопасности и экономики на следующий год.

Правитель Северной Кореи Ким Чен Ын в среду, 28 декабря, на конференции правящей в КНДР Трудовой партии Кореи поставил цели по укреплению военной мощи страны в 2023 году.

Северокорейское государственное информационное агентство в официальном сообщении не раскрыло сути этих задач, однако заметило, что Ким сделал обзор "вновь создавшейся сложной ситуации" на Корейском полуострове, а также более широких геополитических обстоятельств.

Ким Чен Ын "указал принципы внешней политики и направления борьбы с врагом, которые наша партия и правительство должны неукоснительно соблюдать для защиты суверенных прав и защиты национальных интересов". Агентство также подчеркнуло, что "цели по укреплению потенциала самообороны" были представлены в "рамках подготовки к различным колебаниям политической ситуации".

Напомним, что 26 декабря пять северокорейских дронов пересекли границу Южной Кореи, что побудило Сеул поднять истребители и ударные вертолеты и попытаться их сбить.

Во время выполнения задания после вылета с территории базы южнокорейский легкий штурмовик КА-1 потерпел крушение. Двое пилотов успели катапультироваться. Как утверждают южнокорейские военные, авария самолета произошла из-за действий КНДР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная Корея