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Южная Корея ответила, готова ли поставлять Украине летальное оружие

Новина українською →
Сеул, Пятница 03 марта 2023 07:59
Южная Корея ответила, готова ли поставлять Украине летальное оружие Фото: Южная Корея еще не приняла решение об отправке летального оружия в Украину (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Южная Корея еще не решила, отправлять ли летальное оружие Украине, несмотря на призывы Киева.

Об этом заявил премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News.

Хан сказал, что Южная Корея решила увеличить финансовую поддержку Украины в этом году, стремясь поддержать Киев в производстве электроэнергии.

На вопрос, рассмотрит ли он вопрос об отправке летального оружия в Украину, Хан ответил, что для этой помощи время еще не пришло.

"Не сейчас. Я думаю. Но мы достаточно поддерживаем Украину, и в этом году решили, что увеличим нашу поддержку в размере 130 млн долларов. Пойдем ли мы на поддержку летального оружия, мы еще не решили этот вопрос", - сказал он.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную помощь Украине.

Также мы писали, что Пентагон попросил у Южной Кореи предоставить Украине часть военного оборудования.

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