Южная Корея отозвала из Украины 8 дипломатов на фоне спора по поводу пленных из КНДР

Южная Корея отозвала из Украины восемь дипломатов из-за спора о разглашении информации о передаче двух северокорейских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хюн во время парламентского рассмотрения работы внешнеполитического ведомства во вторник, 27 октября, заявил, что решение было принято на фоне отсутствия прогресса в урегулировании спора с Украиной.

В начале октября Сеул также отозвал своего посла в Киеве Пак Ки-чана, а затем решил сократить персонал посольства.

Среди причин такого шага Чо назвал дипломатический скандал и постоянную угрозу российских авиаударов по Украине. В то же время, он отметил, что основной персонал посольства остается на месте и продолжает работать, в частности для защиты граждан Южной Кореи.

В то же время Чо Хюн не исключил, что спор может перерасти в более серьезный конфликт и нанести ущерб дипломатическим отношениям между двумя странами, если напряженность продолжит расти.

Он также подчеркнул, что всеобщая поддержка Украины со стороны Южной Кореи остается неизменной. Сеул продолжает приобщаться к конференциям по восстановлению Украины, оказывать гуманитарную помощь и участвовать в международных усилиях, направленных на прекращение войны.

Из-за чего возник спор между Киевом и Сеулом

Напомним, дипломатический спор между Киевом и Сеулом обострился после того, как 23 сентября президент Владимир Зеленский сообщил на Генеральной Ассамблее ООН о передаче Южной Корее двух военнопленных из КНДР.