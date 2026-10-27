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Южная Корея отозвала из Украины 8 дипломатов на фоне спора по поводу пленных из КНДР

15:21 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Южная Корея отозвала из Украины 8 дипломатов на фоне спора по поводу пленных из КНДР Фото: министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хюн (Getty Images)
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Южная Корея отозвала из Украины восемь дипломатов из-за спора о разглашении информации о передаче двух северокорейских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хюн во время парламентского рассмотрения работы внешнеполитического ведомства во вторник, 27 октября, заявил, что решение было принято на фоне отсутствия прогресса в урегулировании спора с Украиной.

В начале октября Сеул также отозвал своего посла в Киеве Пак Ки-чана, а затем решил сократить персонал посольства.

Среди причин такого шага Чо назвал дипломатический скандал и постоянную угрозу российских авиаударов по Украине. В то же время, он отметил, что основной персонал посольства остается на месте и продолжает работать, в частности для защиты граждан Южной Кореи.

В то же время Чо Хюн не исключил, что спор может перерасти в более серьезный конфликт и нанести ущерб дипломатическим отношениям между двумя странами, если напряженность продолжит расти.

Он также подчеркнул, что всеобщая поддержка Украины со стороны Южной Кореи остается неизменной. Сеул продолжает приобщаться к конференциям по восстановлению Украины, оказывать гуманитарную помощь и участвовать в международных усилиях, направленных на прекращение войны.

Из-за чего возник спор между Киевом и Сеулом

Напомним, дипломатический спор между Киевом и Сеулом обострился после того, как 23 сентября президент Владимир Зеленский сообщил на Генеральной Ассамблее ООН о передаче Южной Корее двух военнопленных из КНДР.

Президент Южной Кореи Ли Чже Мён заявил, что разглашение этой информации нарушило договоренность о конфиденциальности.

В Сеуле объяснили, что тайна должна была защитить остающихся в Северной Корее военных и их семьи.

В то же время в Офисе президента Украины возразили, что существовала договоренность о сохранении этого дела в тайне.

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