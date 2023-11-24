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Южная Корея и США усилят военное сотрудничество после запуска КНДР "спутника-шпиона"

Пятница 24 ноября 2023 07:55
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Южная Корея и США усилят военное сотрудничество после запуска КНДР "спутника-шпиона" Фото: США и Южная Корея усилят военное сотрудничество (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Южная Корея и США намерены усилить военное сотрудничество после запуска КНДР "спутника-шпиона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Начальник военно-морских операций адмирал Ян Йон Мо и его американская коллега адмиралка Лиза Франчетти провели переговоры на борту авианосца USS Carl Vinson, который сейчас пришвартован на военно-морской базе в Пусане, в 320 километрах юго-восточнее Сеула.

В ходе переговоров Ян призвал укрепить объединенную оборонную позицию союзников, сославшись на военную угрозу Северной Корее.

"Среди серьезной ситуации с безопасностью, когда ядерная и ракетная угрозы Северной Кореи прогрессируют, давайте переведем объединенную оборонную позицию Южной Кореи и США на другой уровень, тесно сотрудничая на основе связей, установленных между нашими военно-морскими силами", - сказал он. он.

Попытки КНДР вывести спутник-шпион на орбиту

В конце мая этого года КНДР пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель потеряла поезд и упала в Желтое море.

Позже, 16 июня, Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, что "спутник" вообще не имел пользы как разведывательный.

КНДР предприняла вторую попытку запуска спутника 23 августа. В Токио заявили, что Пхеньян использовал запрещенную технологию баллистических ракет и что снаряд пролетел через воздушное пространство вблизи Окинавы.

А 22 ноября Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты со спутником-шпионом на борту. Данные разведывательного агентства Южной Кореи свидетельствуют о том, что КНДР получила помощь от России для успешного запуска спутника-шпиона.

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