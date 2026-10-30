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Южная Корея не разрывает дипломатические отношения с Украиной, - МИД

18:28 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Роман Кот aimg Елена Бджола
Фото: Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)

МИД Украины призвал сдержанно относиться и анализировать реальные цитаты министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хьона. О разрыве дипотношений между странами речь не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого на брифинге.

Дипотношения с Южной Кореей

Тихий предложил сначала скорректировать то, что цитировали в украинской и иностранной прессе как якобы "какую-то подготовку к разрыву отношений".

"Это не соответствует действительности. На самом деле я призываю всех послушать непосредственно цитату, которую сказал корейский министр, когда его спрашивали - может ли ситуация эскалировать до уровня, который бы угрожал дипломатическим отношениям", - уточнил спикер.

По словам Тихого, Чо Хьон ответил гипотетически: возможно, если дальше будет эскалироваться, то разрыв произойдет. Однако стороны работают над тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

"И почему именно из этого ответа, мы знаем, как у нас работает фабрика заголовков, из этого ответа именно получилось, что он допустил разрыв дипотношений?", - спрашивает Тихий.

Он добавил, что цитата министра Южной Кореи "была совершенно противоположна".

"Я понимаю, что на фоне всех этих скандалов уже появляется желание у людей еще что-то подбросить туда, чтобы горело ярче. Не надо этого делать. Я вас призываю сдержанно относиться и анализировать реальные цитаты, которые говорит человек", - говорит он.

Тихий добавил, что главное состоит в том, что Чо Хен подчеркнул:

  • неизменность широкой поддержки Украины;
  • продолжение участия Южной Кореи в международных усилиях, направленных на прекращение агрессии России.

"Поэтому там действительно сигналы, если посмотреть, они гораздо более нейтральные, чем то, что у нас полетело в медиа", - отметили в МИД.

Ранее РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен заявил, что не исключает разрыва дипломатических отношений с Украиной, если нынешняя эскалация разногласий продолжится.

Напомним, дипломатический спор между Киевом и Сеулом обострился, когда президент Владимир Зеленский сообщил на Генеральной Ассамблее ООН о передаче Южной Корее двух военнопленных из КНДР.

Президент Южной Кореи Ли Чже Мьон заявил, что разглашение этой информации нарушило договоренность о конфиденциальности.

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