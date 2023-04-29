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Южная Корея рассматривает вариант предоставления Украине летального оружия

Фото: Южная Корея рассматривает вариант предоставления Украине летального оружия (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Южная Корея следит за ситуацией на поле боя в Украине. Сеул рассматривает разные варианты, когда речь идет о помощи Киеву летальным оружием.

Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он подчеркнул, что российское вторжение является нарушением международного права и прав украинцев.

"Мы должны доказать, что такие попытки никогда не добьются успеха, чтобы заблокировать дальнейшие попытки в будущем", - сказал Юн Сок Йоль.

На вопрос о возможности предоставления Южной Кореей летальной помощи Украине он ответил, что рассматриваются разные варианты.

"Мы внимательно следим за ситуацией, которая складывается на поле боя в Украине, и будем принимать надлежащие меры для соблюдения международных норм и международного права. Сейчас мы внимательно следим за ситуацией и рассматриваем разные варианты", - отметил президент Южной Кореи.

Напомним, недавно Сеул впервые заявил о готовности предоставить оружие Украине. Хотя больше года назад исключил возможность оказания летальной помощи.

После этого Москва стала угрожать Сеулу, что в ответ может вооружить КНДР.

В свою очередь неназванный южнокорейский чиновник сказал, Южная Корея до сих пор не поставляет оружие Украине, чтобы "сохранить стабильные отношения с Россией".

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Южная Кореялетальное оружиеВоенная помощь