Южная Корея усилит сотрудничество с США после сообщений о поставках оружия из КНДР в РФ

Руководитель мирных переговоров на Корейском полуострове Ким Гон провел встречу со специальным представителем США по Северной Корее Сун Кимом и старшим представителем Южной Кореи и США по ядерным вопросам Северной Кореи в Джакарте.

Отмечается, что обе стороны поделились оценкой серьезной ситуации на Корейском полуострове, включая обнародование на прошлой неделе дополнительных доказательств военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Они подтвердили, что незаконные действия Северной Кореи, подрывающие мир и безопасность, будут иметь явные последствия для стабильности Корейского полуострова и международного сообщества в целом.

"В частности, они подчеркнули, что Россия и Северная Корея не должны участвовать в любом военном сотрудничестве, строго запрещенном резолюциями Совета Безопасности ООН, и договорились теснее сотрудничать с Южной Кореей и США в вопросах обмена информацией и мер реагирования", - добавили в МИД.

Что этому предшествовало

13 сентября диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились в России для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские запасы и оружие в обмен на технологии.

В то же время, Economist утверждает о том, что Пхеньян уже больше части года поставляет Москве артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

На днях координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила России одну тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами на фоне войны в Украине.