Южная Корея усилит сотрудничество с США после сообщений о поставках оружия из КНДР в РФ

Южная Корея договорилась о более тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки на фоне сообщений о военных поставках из КНДР в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Южной Кореи.
Руководитель мирных переговоров на Корейском полуострове Ким Гон провел встречу со специальным представителем США по Северной Корее Сун Кимом и старшим представителем Южной Кореи и США по ядерным вопросам Северной Кореи в Джакарте.
Отмечается, что обе стороны поделились оценкой серьезной ситуации на Корейском полуострове, включая обнародование на прошлой неделе дополнительных доказательств военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.
Они подтвердили, что незаконные действия Северной Кореи, подрывающие мир и безопасность, будут иметь явные последствия для стабильности Корейского полуострова и международного сообщества в целом.
"В частности, они подчеркнули, что Россия и Северная Корея не должны участвовать в любом военном сотрудничестве, строго запрещенном резолюциями Совета Безопасности ООН, и договорились теснее сотрудничать с Южной Кореей и США в вопросах обмена информацией и мер реагирования", - добавили в МИД.
13 сентября диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились в России для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские запасы и оружие в обмен на технологии.
В то же время, Economist утверждает о том, что Пхеньян уже больше части года поставляет Москве артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".
На днях координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила России одну тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами на фоне войны в Украине.
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