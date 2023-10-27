Южная Корея предупредила РФ о последствиях за сотрудничество с КНДР

Он ответил утвердительно, когда депутат во время парламентской проверки спросил его, информировала ли Южная Корея Россию о том, что Сеул не будет сидеть сложа руки, а примет ответные меры, если РФ передаст Северной Корее ракетные или оружейные технологии.

Однако Пак не уточнил, какие действия предпримет Южная Корея.

Заявления главы МИД Южной Кореи прозвучали на следующий день после того, как Южная Корея, США и Япония опубликовали совместное заявление, которое решительно осуждает соглашение по оружию между РФ и КНДР, противоречащее резолюциям Совета Безопасности ООН.

Пак отказался подтвердить раскрытие США информации о поставках оружия, сославшись на деликатность разведывательных данных, но отметил, что существуют "различные подозрительные обстоятельства".

Сотрудничество КНДР и РФ

13 сентября диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились в России для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские боеприпасы и оружие в обмен на технологии.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила России тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами на фоне войны в Украине.

В Госдепе США также заявили, что предпримут все возможные шаги, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к поставкам оружия между Северной Кореей и Россией.