Южная Корея пригрозила КНДР ответом за новые испытания ракет

Южнокорейские военные заявили, что они "подавляюще" ответить на любые северокорейские провокации, поскольку Пхеньян нагнетает напряженность серией новых испытаний оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News.

Накануне Северная Корея заявила, что разработала управляемую реактивную систему залпового огня калибра 240 мм и систему баллистического контроля для расширения своего арсенала оружия.

Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) заявил, что обнаружил и проконтролировал испытательные стрельбы Северной Кореи в режиме реального времени в воскресенье днем и совместно с Соединенными Штатами проанализировал их характеристики.

"Наши вооруженные силы поддерживают позицию, способную дать непреодолимый ответ на артиллерийские провокации Северной Кореи, постоянно отслеживая развитие ее вооружений и укрепляя наши возможности сдерживания и реагирования", - заявил представитель ОКНШ полковник Ли Сун Чжун.

Ли сказал, что военные не сразу обнародовали информацию, так как ракетная установка не подпадает под рамки раскрытия информации, как указано в протоколе. Обычно ОКНШ раскрывает информацию об испытаниях баллистических ракет и крупных вооружений Севера.

По данным военных источников, КНДР провел испытательные стрельбы из реактивной системы залпового огня в сторону Желтого моря из района вблизи западного портового города Нампхо в воскресенье.

Известно, что 240-миллиметровая система залпового огня Севера развернута вблизи границы, представляя потенциальную угрозу для столицы Юга. Последнее испытание было проведено всего за несколько дней до дня рождения покойного лидера Ким Чен Ира.