Южная Корея планирует провести досрочные выборы президента в июне

Южная Корея планирует провести досрочные президентские выборы в июне. В частности это инициировано после отстранения Юн Сок Йоля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Правительство Южной Кореи решило провести президентские выборы 3 июня этого года после отстранения бывшего президента Юн Сок Йоля Конституционным судом.

Эту дату планируется подтвердить на заседании Кабинета министров на этой неделе, сообщил высокопоставленный чиновник в понедельник.

По словам источника Yonhap, исполняющий обязанности президента Хан Дак Су должен утвердить график выборов на заседании правительства во вторник.

Выборы должны состояться в течение 60 дней после того, как Конституционный суд отстранил Юна от должности в прошлую пятницу из-за его неудачной попытки ввести военное положение.

Прецедент с досрочными выборами уже был, когда 9 мая 2017 года прошли выборы после отстранения бывшего президента Пак Кын Хе.

Национальная избирательная комиссия начнет досрочную регистрацию кандидатов сразу после принятия решения Конституционным судом.

Кандидаты должны будут зарегистрироваться до 11 мая, а официальный период агитации может начаться 12 мая.

Важно, что закон требует от государственного служащего, который баллотируется на пост президента, подать в отставку за 30 дней до выборов, что устанавливает крайний срок для баллотирования на 4 мая.