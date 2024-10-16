Южная Корея проверит данные об отправке войск КНДР на войну в Украину

"Поскольку существует вероятность предоставления (Северной Кореей – ред.) войск или гражданского персонала, за этим внимательно следят", – рассказал представитель Минобороны Южной Кореи.

Кроме того, разведка страны заявила, что уже работает над проверкой сообщений о том, что Россия организует специальный батальон из северокорейцев, учитывая то, что они "могут быть правдивыми".

"Мы также сотрудничаем с Украиной, чтобы подтвердить эти сообщения", – заявили в разведывательном ведомстве Южной Кореи.

В то же время в МИДе страны также отреагировали на слухи по поводу отправки военных КНДР на войну в Украину. Там выразили "глубокую обеспокоенность" по поводу того, что сотрудничество РФ и КНДР выходит за рамки торговли оружием и охватывает развертывание войск.

"Любое сотрудничество, которое косвенно или непосредственно помогает Северной Корее укреплять свои войска, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Мы еще раз призываем к прекращению незаконного военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей", - заявил представитель МИД Южной Кореи.