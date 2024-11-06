Южная Корея намерена отправить в Украину наблюдателей из-за солдат КНДР на фронте

По его словам, для отправки такого персонала с конкретной целью и на ограниченный срок согласие Национальной ассамблеи не требуется.

Чиновник, пожелавший остаться неназванным, также сообщил журналистам, что северокорейские войска еще не вступили в полноценные боевые действия против украинских сил.

Отношения с США

Представитель президента Южной Кореи заявил, что Сеул построит "идеальное" партнерство в сфере безопасности с новой администрацией США.

Чиновник сообщил журналистам, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель, как ожидается, в ближайшие дни встретится с избранным президентом США. Сеул является верным союзником США в регионе: около 28 500 американских военнослужащих размещены в Южной Корее в рамках усилий по сдерживанию ядерной Северной Кореи.

По словам чиновника, за последние 2,5 года с тех пор, как Юн стал президентом, никто с двух сторон политического спектра в Соединенных Штатах не ставил под сомнение важность союза между Южной Кореей и США, а также необходимость его развития на глобальном уровне.

В прошлом месяце Вашингтон и Сеул согласовали новый пятилетний план по разделению расходов на содержание американских войск в Южной Корее. Дональд Трамп во время своего президентства обвинял Южную Корею в "безбилетничестве" за счет военной мощи США и требовал, чтобы она платила до 5 млрд долларов в год за размещение американских войск.

Трамп заявил о своей победе на президентских выборах 2024 года после того, как Fox News сообщил, что он одержал победу над демократом Камалой Харрис. Это станет завершением его ошеломляющего политического возвращения спустя четыре года после того, как он покинул Белый дом.