Южная Корея упрекает Украину за заявления о помощи России

Накануне уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что Россия в июле и августе импортировала более 176 тысяч тонн нефтепродуктов из Южной Кореи.

По его словам, в августе подобные поставки составили около 31% российского импорта горючего.

Власюк сослался на данные анализа портовых записей и движения судов. За ними, горючее загружали на семь танкеров в южнокорейских портах, после чего суда совершили 14 рейсов в российский Дальний Восток. Часть этих судов находится под санкциями Великобритании и ЕС.

В Украине заявили, что поставки пришлись на период, когда российская нефтеперерабатывающая отрасль понесла значительные потери из-за ударов украинских дронов.

По оценке украинской стороны импорт из Южной Кореи позволил России частично компенсировать сокращение собственных мощностей по переработке нефти.

Что заявили в Южной Корее

В Сеуле отвергли подобные обвинения и заявили, что Украина сделала выводы без достаточной проверки фактов.

Представитель президента Южной Кореи Кан Ю Чжон подчеркнула, что страна после начала полномасштабного вторжения России придерживается международных санкций и собственного экспортного контроля в отношении Москвы.

По ее словам, на основе данных о конкретных операциях, которые приводит украинская сторона, невозможно установить все ключевые обстоятельства, в частности стороны соглашений, происхождение груза и его конечного покупателя.

В Сеуле также заявили, что подобные публичные утверждения могут нанести ущерб международному доверию к Южной Корее.

Южнокорейские власти сообщили, что проверяют обстоятельства поставок и будут принимать необходимые меры, если будут установлены нарушения санкционных или экспортных правил.

В то же время в администрации президента Южной Кореи отметили, что официальная статистика торговли за период с августа 2025 года по август 2026 года не фиксирует экспорта из страны в Россию дизельного горючего, бензина или авиационного горючего.

Таким образом, Сеул отрицает обвинения Украины в помощи России и настаивает на соблюдении санкционного режима. В то же время южнокорейские власти продолжают проверять информацию о конкретных поставках горючего в РФ.