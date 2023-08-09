Южная Корея присоединится к рабочей группе по имплементации украинской формулы мира
Южная Корея примет участие в рабочей группе по имплементации положений формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Yonhap.
Как отмечается, решение было принято во время визита советника по национальной безопасности Чо Тэ Йона в Саудовскую Аравию для участия в мирных переговорах по Украине 5-6 августа.
Во встрече приняли участие советники по национальной безопасности 45 стран, большинство из которых выразили свою приверженность прекращению войны в Украине и скорейшему восстановлению мира.
"Согласно одному из ключевых пунктов предложенной нами "Инициативы мира и солидарности в Украине", мы примем участие в рабочей группе по реализации формулы мира", - сказал президентский чиновник.
Южная Корея надеется, что ее участие в рабочей группе поможет ее бизнесу принять участие в масштабных проектах возобновления послевоенной Украины.
Саммит в Саудовской Аравии
На состоявшейся 5-6 августа двухдневной встрече в Саудовской Аравии главной темой стала украинская "формула мира". О встрече первой сообщила The Wall Street Journal. Затем информацию подтвердили и в Офисе президента.
На саммит были приглашены представители более 40 стран, среди которых Индия, Бразилия, Индонезия, Египет, Мексика и Китай.
Руководитель ОП Андрей Ермак по итогам саммита заявил, что некоторые представители имели разные взгляды, однако все страны показали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств.
Украинская формула мира
Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский впервые предложил формулу мира, чтобы остановить разрушительную российскую войну. Она включает 10 пунктов:
- радиационная и ядерная сохранность (выход РФ с местности ЗАЭС, отказ от ядерных опасностей);
- продовольственная безопасность (расширение зерновой инициативы);
- энергетическая безопасность (защита энергетической инфраструктуры Украины, ограничение цен на энергоресурсы РФ);
- освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
- исполнение Устава ООН, восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
- вывод российских войск и прекращение боевых действий (восстановление контроля над всеми участками государственной границы с Россией);
- справедливость (создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины);
- экоцид; потребность немедленной защиты природы;
- недопущение эскалации (подписание союзниками договора о гарантиях безопасности Kyiv Security Compact);
- фиксация окончания войны.
Формулу уже поддержали Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Португалия, Польша, Финляндия, страны Балтии.
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