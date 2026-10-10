Южная Борщаговка в Киеве осталась без света после атаки РФ

В компании сообщили об аварийном обесточении на Южной Борщаговке. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением подачи электроэнергии в дома.

В ДТЭК не уточнили, сколько домов осталось без света и когда планируют завершить работы.

Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения.

Аварийные отключения в Киевской области

Аварийные отключения также фиксируют в Бучанском районе Киевской области из-за атаки на энергетические объекты.

Специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть свет потребителям.