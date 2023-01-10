Южная Африка скрыла груз с российского судна, находящегося под санкциями, - WSJ

Южная Африка отказалась сообщить, что перевозил корабль или что было загружено на него на военно-морской базе Саймонстаун.

Министр обороны страны отмахнулся от беспокойства США.

Визит судна Lady R, принадлежащего российской судоходной компании, обострил отношения между Вашингтоном и Преторией. Это также демонстрирует трудности для США и их союзников в обеспечении соблюдения санкций против Москвы, отмечает издание.

Высокопоставленный представитель США заявил, что Вашингтон обеспокоен поддержкой, оказанной вооруженными силами Южной Африки судну Lady R, в том числе разрешению ему входить и перемещать грузы на военно-морской базе.

В течение двух ночей мобильный кран перемещал ящики с 122-метрового судна под присмотром вооруженной охраны.

Кобус Марэ, депутат и представитель защиты от оппозиционного Демократического альянса Южной Африки, сказал, что Lady R доставляла боеприпасы из России, хотя обычно они импортируются через коммерческие порты.

США ввели санкции против Lady R 8 мая.

Российское вторжение в Украину ограничило круг политических союзников Москвы мировыми изгоями. Чего только стоит поддержка России в Организации Объединенных Наций (ООН) такими странами как Эритрея и другими авторитарными африканскими режимами.

Как российский президент Владимир Путин использует их против Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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