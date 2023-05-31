Южная Африка готовит изменения в законы перед возможным визитом Путина

По его словам, Южная Африка хочет установить независимость от Международного уголовного суда, чтобы иметь право решать, арестовывать лидера или нет.

"В июне мы представим закон в парламент. По закону Южная Африка будет решать, кого арестовывать, а кого не арестовывать", - заявил Бапела.

При этом чиновник раскритиковал Международный уголовный суд якобы за "двойные стандарты".

"Мы не могли себе представить, что МКС будет таким, каким он сейчас. Они никогда не обвиняли Тони Блэра, Джорджа Буша в убийствах иракцев. Мандела сказал бы, что МКС выявляет непоследовательность", - сказал он.

ЮАР хочет обеспечить Путину иммунитет

Напомним, в конце августа этого года в Южной Африке пройдет саммит глав стран БРИКС. Его, вероятно, может посетить российский диктатор.

Однако ЮАР, согласно своему законодательству, должна арестовать Владимира Путина в случае приезда, поскольку МКС выдал соответствующий ордер из-за депортации украинских детей.

Южная Африка сразу обвинила суд в Гааге в "двойных стандартах" и заявила, что будет искать выход. Позже власти заявили, что попросили Путина не приезжать на саммит, а выступить онлайн.

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