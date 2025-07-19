За полгода ДТЭК инвестировал в ремонты ТЭС больше, чем за весь 2024 год

"В первой половине 2025 года ДТЭК Энерго инвестировал уже около 4 миллиардов гривен в ремонты и восстановление теплоэлектростанций, поврежденных в результате массированных атак. Это - больше, чем за весь 2024 год", - говорится в нем.

Отмечается, что компания уже выполнила значительный объем работ по ремонтам, но еще остается много работы по восстановлению.

"Наши энергетики восстанавливают не только оборудование, но и уверенность в дальнейшем надежном функционировании тепловой генерации и энергосистемы в целом. Электричество - это основа всего, и мы делаем все возможное, чтобы его хватало даже в самые тяжелые моменты", - отмечает генеральный директор "ДТЭК Энерго" Александр Фоменко.