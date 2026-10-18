Полмиллиона человек вышли на протесты во Франции, города охватили погромы (фото, видео)

Во Франции 17 октября на протесты против дороговизны вышли не менее 550 тысяч человек. На фоне акций в городах начались погромы: в Лиможе сгорела мэрия XIX века, задержаны около 400 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
По данным МВД Франции, в акциях приняло участие 550 тысяч человек, из них 110 тысяч в Париже. Организаторы называют цифру 800 тысяч. Основу протестов составили школьники и студенты, к ним присоединились "желтые жилеты", профсоюзы и политические активисты.
Мирные колонны вечером сменились беспорядками. Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что за погромами стоят ультралевые группировки, а также "случайные преступники", воспользовавшиеся хаосом.
Магазины грабили также в Страсбурге, Руане, Нанте, Ренне, Тулузе и других городах.
По данным МВД, ранения получили 60 силовиков, двоих доставили в больницу без сознания. В Сент-Этьене 17-летнему протестующему оторвало руку полицейской гранатой, которую он поднял с земли. Инцидент расследует полицейская инспекция.
"Те, кто крушил, нападал на префектуры и магазины, грабил даже мэрии, будут преследованы и наказаны", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Премьер-министр Себастьян Лекорню созвал кризисный штаб. Министр юстиции Жеральд Дарманен поручил прокурорам потребовать участников погромов ареста. В то же время вводить чрезвычайное положение власти не планируют.
Оппозиция перекладывает вину друг на друга. Лидер "Непокорной Франции" Жан-Люк Меланшон обвинил полицию в том, что она "организовала беспорядок", а Марин Ле Пен - самых "непокорных" в толкании страны к хаосу.
Профсоюзы призывают продолжать протесты. Следующую общенациональную забастовочную акцию назначили на 5 ноября.
Протесты во Франции начались в середине сентября с лицеем в Кретее, пригороде Парижа. Там учителя и ученики выступили против нехватки денег и нехватки педагогов. Через несколько недель движение охватило сотни школ по всей стране, а к ученикам присоединились студенты, блокирующие университеты.
Молодежь требует выделить 10 млрд евро на лицее и отменить Parcoursup - государственную платформу для поступления в вузы. На пике, 6 октября, не работало около 800 лицеев, а 13 октября на улицы вышли 480 тысяч человек. Гневу добавили жесткие действия полиции против школьников.
Параллельно в TikTok распространился призыв протестовать 17 октября против дороговизны и роста цен на горючее, который подхватили поклонники "желтых жилетов". В итоге в этот день на улицы вышли и учащиеся, и студенты, и профсоюзы.